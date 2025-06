TC: Werner ganó la "Carrera de los Millones" en Córdoba

Mariano Werner logró la victoria en el “Gran Premio Shell Agro” por la 6ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en Alta Gracia, Córdoba. El piloto que tripula el Ford Mustang del Fadel Werner Competición volvió al triunfo después de 6 meses y 20 días, y se llevó el premio de $10.000.000 en el marco de la “Carrera de los Millones”. El podio en el “Oscar Cabalén” lo completaron Julián Santero (Ford Mustang), líder del campeonato con 171 puntos, y Hernán Palazzo (Toyota Camry NG), que logró su 1° top3. En esta nota encontrarás la crónica, la tabla de resultados y el campeonato.

Si bien el Zorro de Paraná largó mejor, en la 3ª variante el mendocino ejecutó una tijera y superó al tricampeón de TC. Rápidamente los comisarios deportivos notificaron a Santero de que debía devolverle la posición por “maniobra peligrosa” y en la vuelta 5 se efectuó el cambio. A partir de ahí, el entrerriano amplió su ventaja con respecto a sus perseguidores.

“En esta carrera íbamos a buscar todo. En la curva 2 no me deja doblar porque me golpeó lateralmente, algo parecido a lo que sucedió en Neuquén con Canapino y Aguirre, pero se hizo justicia y logramos el triunfo”, señaló el ganador de la prueba. Con este triunfo, Werner escaló al 9° puesto de máximos ganadores en el TC (28) y es el 2° piloto en obtener al menos 1 victoria en 15 años consecutivos. Solo lo supera Juan Gálvez que lo hizo en 16.

Werner acumula 28ª victorias desde su debut en el Turismo Carretera.

A falta de 2 vueltas para la bandera a cuadros, la carrera se neutralizó ya que Tobías Martínez (Toyota Camry NG) debió abandonar y dejó estacionado el auto muy cerca de la pista. En el relanzamiento, Werner sostuvo la posición de privilegio y no hubo modificaciones. La última vez que el Zorro de Paraná se llevó el triunfo en una carrera de TC fue el 10 de noviembre de 2024 en Toay, La Pampa.

El actual campeón, por su parte, apiló rivales detrás de él ya que no era rápido pero tampoco lo podían sobrepasar. De este modo, el piloto del Fispa Corse consiguió su 2° podio este año y se consolidó como el único líder del campeonato (había llegado a Alta Gracia empatado en puntos con Mauricio Lambiris). Al término de la carrera, Santero se negó a hablar con la prensa.

Por otro lado, los debutantes no dejan de copar el Top 3 en la “máxima”. Este fue el turno de Hernán Palazzo, quien en su 6ª carrera de TC llegó 3°.“Cayó el rendimiento en Termas, pero sabíamos que esta era nuestra carrera. Es un premio al sacrificio de tantos años”, fueron las palabras del pinamarense.

En cuanto al resto de marcas, Valentín Aguirre fue el mejor representante de Chevrolet Camaro en el 4° puesto, seguido por su compañero del Canning Motorsport, Agustín Canapino. Por parte de Dodge Challenger, Elio Craparo aparece en el 12° lugar. Mientras que Kevin Candela fue el mejor abanderado del Torino NG en la 15ª posición.

Santero logró su mejor resultado este año en el TC. (ACTC)

Final – TC – 6ª fecha – 30 vueltas- Córdoba

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Werner, M. F. Mustang 39;21.371 2 Santero, J. F. Mustang 0.340 3 Palazzo, H. Ty Ng 1.547 4 Aguirre, V. Ch. Camaro 2.247 5 Canapino, A. Ch. Camaro 2.264 6 Martínez, A. F. Mustang 2.561 7 Lambiris, M. F. Mustang 2.920 8 Urcera, J. F. Mustang 3.830 9 Agrelo, M. Ty Ng 4.170 10 Ledesma, C. Ch. Camaro 4.880 11 Mangoni, S. Ch. Camaro 5.375 12 Craparo, E. D. Challenger 5.600 13 Teti, J. F. Mustang 6.623 14 Rossi, M. Ty Ng 6.931 15 Candela, K. T Ng 7.353 16 Landa, M. Ch. Camaro 7.566 17 Trucco, J. D. Challenger 7.938 18 Olmedo, J. F. Mustang 8.468 19 Todino, G. F. Mustang 8.506 20 Fritzler, O. Ty Ng 9.001 21 Di Palma, L. Ch. Camaro 9.175 22 Bonelli, N. F. Mustang 9.599 23 De Benedictis, J. F. Mustang 9.791 24 Jakos, A. Ty Ng 10.280 25 Trosset, N. F. Mustang 10.618 26 Spataro, E. F. Mustang 10.922 27 Catalán Magni, J. F. Mustang 11.072 28 Ebarlín, J. Ch. Camaro 11.782 29 Risatti, R. Ty Ng 12.039 30 Scialchi, J. F. Mustang 12.465 31 Ferrante, G. Ty Ng 12.609 32 Impiombato, N. Ch. Camaro 12.750 33 Álvarez, S. Ch. Camaro 13.125 34 Fontana, N. Ch. Camaro 13.242 35 Vázquez, M. D. Challenger 13.500 36 Ardusso, F. Ch. Camaro 13.521 37 Chapur, F. T Ng 14.330 38 Ciantini, D. Ch. Camaro 14.348 39 De La Iglesia, L. D. Challenger 16.563 40 Serrano, M. Ch. Camaro 17.303 41 Mazzacane, G. Ch. Camaro 17.554 42 Azar, D. Ty Ng 18.696 43 Canapino, M. Ch. Camaro 19.230 44 Faín, I. T Ng 19.707 45 Martínez, T. Ty Ng 4 Vtas 46 Castellano, J. D. Challenger 4 Vtas 47 Cotignola, N. T Ng 7 Vtas 48 Jalaf, M. F. Mustang 9 Vtas 49 De Carlo, D. Ch. Camaro 11 Vtas 50 Carinelli, A. F. Mustang 16 Vtas 51 Quijada, M. Ch. Camaro 17 Vtas 52 Iribarne, F. Ch. Camaro 19 Vtas 53 Benvenuti, J. Ch. Camaro 29 Vtas Promedio: 165,702 km/h. Récord de vuelta: Santero en la vuelta 2 con 1m14s109 a 175,995 km/h. Recargos de 5 segundos por exceder el límite de pista en la curva 6: Ciantini; De Carlo; Canapino (M); Todino; Faín; de la Iglesia; Cotignola; Jalaf y Azar.

Campeonato – TC – Disputada 6 de 15 fechas