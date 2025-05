"El anuncio del gobierno nacional carece de seguridad jurídica"

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, Cristian Girard, cuestionó esta mañana los anuncios del Gobierno nacional y remarcó que, "pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes". De esta forma, confirmó que la ARBA continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando.

“No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, sostuvo el funcionario del fisco provincial.

Si bien ARCA ya no recibirá información de los bancos sobre acreditaciones de más de $50 millones de individuos, ARBA seguirá aplicando los mismos criterios de control. "Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”, explicó Girard.

El Gobierno nacional anunció medidas tributarias sin sustento normativo ni efecto jurídico pleno. Hasta ahora, son más una promesa electoral que una política fiscal seria y deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos… pic.twitter.com/upriuMPuyx — Cristian Girard (@cristiangirard) May 26, 2025

El titular de ARBA señaló que lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que aún no fue oficializado. En este último caso, las personas alcanzadas no deberán declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.

Con información de Clarín / LB24