La columna de la Ubfal: el día de furia de Susana Giménez por perder un vuelo

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las novedades del mundo de la farándula nacional, dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".

"Susana Giménez tuvo un día de furia. Estuvo reunida el jueves con sus amigas entre las que se destacaba la presencia Graciela Borges y el viernes quería volver a Punta del Este a pasar el fin de semana. Hubo un choque en Panamericana y se demoró, por lo que perdió el vuelo. Estuvo muy nerviosa porque no la aguardaron. Al regreso de la nave, voló sola, como una gran diva".

"Mujeres Argentinas ya tuvo la salida de Evelyn Von Brocke y se sumó a Los Profesionales. Por su parte, Belén Ludueña tuvo en su alineación a Viviana Semienchuk, quien regresó a la TV. Además, Amalia Díaz Guiñazú es otra que podría abandonar su silla en El Trece porque no pudo preguntar en la nota a Roberto García Moritán y sí lo hizo la cocinera Valentina Salezzi".

"Aún no se sabe bien qué pasa entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, ellos hablan de que son amigos, pero por otro lado hay rumores de que él se fue de la casa. Seguramente le harán más guardias para ver si confiesa o da su versión de los hechos definitivamente a partir de la filtración de chat. La también periodista Cecilia Insigna dijo que está todo bien con su marido".

*El periodista infiel hoy tuvo que abandonar la casa.

*Parece que lo de los "chats falsos" no sonó creíble para la (ex) mujer.

*Va a depto prestado en Caba.



En momentos como este, solo me acuerdo cuando quería voltear la colecta genuina del hincha de Independiente.