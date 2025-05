"Gracias a Dios que estuvo ahí, no era mi día", dijo un camionero que chocó en la Ruta 51

Ezequiel Aguirre sabe que el jueves pasado volvió a nacer. Esa noche protagonizó, al mando de un camión, un fuerte choque en la Ruta Provincial 51. Mientras se recupera en su domicilio de las lesiones que sufrió, se tomó un tiempo para agradecer a Dios y a los bomberos voluntarios de Coronel Pringles por la tarea de rescate que hicieron. Hizo extensivo el reconocimiento a la enfermera de la ambulancia; a sus familiares y a "compañeros de ruta" que se interiorizaron sobre su situación.

"Fue un susto importante, pero, gracias a Dios que estuvo ahí, no era mi día", expresó al ser contactado este domingo desde la redacción de La Brújula 24.

“Salí de Bahía alrededor de las 20.30, tras descargar en el puerto. Llegué a Pringles, cargué gasoil en La Tacuarita y salí para Lamadrid; pasé despacio por los puentes de Krabee por los pozos y porque había mucho tránsito. Cuando iba llegando a esa curva venían tres camiones juntos. Pasaron los primeros dos y el tercero, se me vino encima", indicó.

"No tuve tiempo a reaccionar, escuché una fuerte explosión y se puso todo oscuro. No ví nada más hasta que abrí los ojos y el camión estaba acelerado. Quería pararlo y bajarme, pero cuando quise moverme me di cuenta que tenía la pierna atrapada. Fue un momento de desesperación y mucho dolor. La gente que se detuvo trató de ayudar y me decía que espere, que ya venían los bomberos”, agregó.

Aguirre se refirió al rescate y destacó el rol que tuvo una bombera que le habló en todo momento. “Los bomberos llegaron en corto tiempo y empezaron a trabajar para sacarme; una bombera subió a la cabina y me hablaba para tranquilizarme mientras sus compañeros cortaban los fieros para rescatarme”, indicó.