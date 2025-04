Calderaro: "No tengo dudas que el Papa sabía el mismo domingo que su muerte estaba cerca"

El jefe de Gabinete y Gobierno del municipio de Bahía Blanca, Luis Calderaro, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en el marco del fallecimiento del Papa Francisco, al que pudo conocer en el Vaticano, una experiencia que alimentó su fe religiosa.

"Revisando un poco la obra, diría que era un pastor con olor a rebaño, atravesado por lo humano y lo divino, en una institución tan solemne como la Iglesia Católica. Cuando arrancó su papado, invita a la gente a salir a la calle, que Dios está en las cosas sencillas y no dentro de los templos. Fue un papa disruptivo, inesperado que ayudó a conectar a la Iglesia con un mundo atravesado por la tecnología", sostuvo Calderaro, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y exclamó que "todos nos sentimos representados en la palabra de Francisco, hablar sencillo es de sabio y él lo hacía como nadie. Decía cosas muy básicas con mucha profundidad. Sumado al humor que le ponía a las problemáticas porque la realidad suele ser muy cruda. Acompañé al Intendente en dos ocasiones, en una de ellas el Papa estaba muy al tanto de lo que había pasado con el temporal de fines de 2023".

"Su sencillez, algunas cosas que nos dijo en aquella audiencia privada fue fantástica. Recibió al Intendente como un jefe de Estado. Llevé un rosario de mi mamá, lo tomó en su mano y me lo devolvió bendito, algo que no sé si duró un segundo o un minuto, pero fue brillante. No va a haber dos Papas Francisco, fue único, estaba en cada detalle", sugirió quien además es decano Facultad de Derecho en Universidad Salesiana.

No obstante, agregó que "estaba repasando sus cuatro encíclicas y la última, de fines de 2024 y allí habla del corazón de Jesús, al que trata como hombre. Ahora le quitó solemnidad a su velatorio, permitiendo que la gente se acerque a despedirlo. Federico le planteó que nosotros podíamos practicar eso que él siempre exponía: construir desde el amor y no del odio, algo que en Bahía Blanca era más sencillo que en Estados provinciales o nacionales. La primera encíclica la hizo con Benedicto XVI, en un hecho histórico porque se trataba de un Papa que había abdicado y otro como él que fue elegido".

"Nos queda su legado para siempre y ojalá podamos en nuestra ciudad honrarlo con nuestras acciones. No tengo dudas que el domingo Francisco sabía que estaba muy cerca su muerte, quiso morir en la cancha, fue a la cárcel en la previa de Pascuas, dio la bendición y falleció el Día del Ángel en el año del Jubileo, un momento especial que se da cada 25 años, una fecha clave para el Vaticano. Terminó dejando este plano cuando vio que su obra estaba concluida y en servicio", concluyó Calderaro.