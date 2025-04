Guillermina Rizzo manifestó que Francisco fue "un Papa distinto que reformó la Iglesia"

La escritora y periodista bahiense Guillermina Rizzo se mostró muy compungida esta mañana en LA BRÚJULA 24 a raíz de la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco horas después de encabezar la misa de Pascuas y narró las experiencias vividas cerca del Sumo Pontífice.

"Fui tres veces a Roma desde su papado y tuve dos audiencias privadas con él. Era un tipo que vivió el Evangelio de manera distinta a otros papas. Que me recibiera a mi que no soy nadie te da la pauta", resumió Rizzo en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, lo describió como alguien que "iba por las orillas, el anonimato, no soy ninguna celebridad y me daba la posibilidad de hablar de cosas sin especulaciones. Él, todos los fines de semana, hacía una cancha de River porque lograba reunir entre 30 y 60 mil personas en la Plaza San Pedro".

"Intervino todos los dicasterios, los reformuló en serio, hizo una reforma profunda en la Iglesia. Fue un jesuita, con su forma de ser tan particular, con un desarrollo intelectual distinto. Salía a los barrios, como lo hizo en Argentina, siempre pedía salir a hacer lío", señaló, en otro tramo de la nota radial.

Por último, acotó que "otro de sus pilares fue la comunicación, fue un Papa distinto. Fue una pena que nunca, con el intendente de Bahía Blanca hayamos podido coordinar la acción de entregar un rosarios que me dio en la última audiencia que mantuvimos. Más que nada luego de los hechos de público conocimiento que se han vivido en los últimos tiempo en la ciudad".