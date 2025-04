Piastri dominó de principio a fin en el Gran Premio de Bahrein

El piloto australiano Oscar Piastri, de McLaren, se quedó con la victoria en el Gran Premio de Bahréin, que se corrió en el circuito de Sahkir, y la escudería inglesa sigue firme en el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 tras la disputa de cuatro fechas.

Los británicos George Russell, de Mercerdes, y Lando Norris, compañero de Piastri y líder del campeonato, completaron el podio. Sin embargo, se investiga a Russell por mal uso de DRS -fue un problema técnico- y podría haber sanción.

La degradación de los neumáticos fue la gran protagonista de la carrera. Antes de las diez vueltas eran muchos los pilotos que habían pasado por boxeos para cambiar a neumáticos medios tras comenzar con unos blandos. El que más lo sufrió fue Red Bull que tardó más de lo acostumbrado y Max Verstappen, el campeón vigente y quien venía de imponerse en Japón, terminó condicionado y cerró con un sexto puesto.

El punto de inflexión fue en la vuelta 34 cuando Carlos Sainz (Williams) protagonizó un toque contra Yuki Tsunoda (Red Bull) y quedaron restos de su vehículo sobre la pista, lo que hizo que ingresara el auto de seguridad por dos vueltas. lo que frenó la escalada de Verstappen.

En McLaren dominaron durante toda la carrera con una sólida actuación de Piastri, no así de su compañero Norris, que comenzó un domingo errático al ser penalizado por salir adelantado en la largada. Pero no claudicó y sobre el final, después de largos intentos, pasó a Charles Leclerc (Ferrari), quien no pudo con el desgaste de sus neumáticos, y alcanzó el tercer lugar en la vuelta 52.

El británico fue por su compatriota Russell, que venía perdiendo rendimiento, pero no le alcanzó para arrebatarle el lugar de escolta pese a que le exigió hasta en el último giro. De todos modos, el inglés está siendo investigado y si lo sanción, hasta podría quedarse fuera del podio.

Los compañeros del argentino Franco Colapinto, quien es reserva de Alpine, completaron una actuación dispar: Pierre Gasly, la estrella de la escudería, finalizó séptimo luego de que Verstappen lo superar en la última, mientras que el australiano Jack Doohan, principal rival del pilarense por un asiento, llegó 14°.

Gap between Piastri and Russell and Norris in real life.. Piastri you are insane pic.twitter.com/VTQ9bPVRuy — لينا (@81ainz) April 13, 2025

Esta fue la segunda victoria de Piastri en la temporada luego de que se impusiera en la segunda jornada disputada en Chine. El próximo fin de semana la acción continuará con la disputa de la quinta fecha del campeonato que se mudará a Arabia Saudita para correr en el Circuito de Yeda.

Fuente: LB24 / TyC Sports.