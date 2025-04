Un emotivo mano a mano en La Brújula 24 con Daniel Arrúa, ex Grupo Universitario

Daniel Arrúa, ex integrante del consagrado Grupo Universitario, una de las bandas de música más aplaudidas de todos los tiempos en la ciudad, pasó por los estudios de La Brújula 24. Estuvo en "Todo es posible", programa que conduce Leandro Fernández Suñer.

Arrúa se mudó a Villa Mitre, donde disfruta de una paz típicamente pueblerina. Tiene trabajo (graba jingles publicitarios, habiendo realizado más de 2.500 producciones) y viene saliendo de tiempos donde no la pasó bien, y hasta dejó de lado a su entrañable compañera: la guitarra. En Grupo Universitario Daniel -nacido en Puerto Belgrano y criado en Noroeste- vivió el gozo de un público que por generaciones buscaba ir a los shows. No por nada, la banda tuvo cuatro décadas de vigencia y llegó a realizar una gira por Europa.

"Pasé un momento muy complicado en mi vida. Me tuve que internar en una clínica psiquiátrica por alcoholismo; pedí yo que me internen porque no daba más", expresó en una extensa charla con Fernández Suñer.

"Fui un tonto porque empecé a tomar a los 50 años. Es más; hasta los 40 años odiaba el alcohol. Pero doblé en la esquina equivocada y choqué. En ese mismo camino errado, hay muchos más de los que pensamos pero, los que lo reconocen, son pocos. Yo perdí todo; de a poco fui perdiendo cosas", agregó.

El músico -entrevistado en 2022 por Leandro Carlos Grecco para La Brújula 24- recibió durante la nota el llamado de entrañables amigos que se quebraron al aire, embargados por la emoción.

Escuchá la entrevista completa con Daniel Arrúa, ex Grupo Universitario