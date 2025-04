Los Pumas 7s vencieron a España y se quedaron con el bronce en Singapur

Los Pumas 7’s se alzaron con la medalla de bronce en el Seven de Singapur tras imponerse 33 a 14 sobre España. La victoria llegó como cierre perfecto a un torneo donde el equipo argentino mostró carácter y corazón.

Después de una fase de grupos que comenzó con una ajustada derrota frente a Sudáfrica y una sólida victoria ante Gran Bretaña, los dirigidos por Santiago Gómez Cora cayeron ante Fiji en semifinales, pero no bajaron los brazos y salieron a devorarse la cancha en el partido por el tercer puesto.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los argentinos. Aunque arrancaron dominando, fueron los Leones 7s quienes golpearon primero con dos tries en rápida sucesión de Asier Pérez y Pol Pla, ambos convertidos. Pero Los Pumas no tardaron en responder. Con paciencia y una estrategia bien afinada, Marcos Moneta acortó distancias cerca del cierre de la primera mitad. Luego, Tobías Wade hizo su magia con un try y dos conversiones que igualaron la historia justo antes del descanso.

En la segunda parte, Luciano González tomó la posta y, como una topadora, avanzó a puro empuje hasta abrirle el camino a Matteo Graziano, quien apoyó gracias a un genial pase con el pie de Germán Schulz. Desde ahí, Argentina se soltó y mostró su mejor versión. González volvió a marcar con una gran jugada colectiva, demostrando que la defensa también puede ser ofensiva cuando se ejecuta con decisión.

Ya con el reloj apretando, Agustín Fraga tomó la lanza en un contraataque letal y, con una corrida por la punta, selló el resultado final. Un cierre de película para un equipo que no se guarda nada, que juega con el alma y que, una vez más, subió al podio demostrando por qué es uno de los grandes del circuito mundial.

Con información de ESPN