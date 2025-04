"Cantar para reconstruir": el Coro Universitario de la UNS brindará un concierto solidario

A un mes de la devastadora inundación que afectó a la Universidad Nacional del Sur, el Coro Universitario, bajo la dirección del maestro Pedro Garabán, ofrecerá un concierto benéfico titulado “Cantar para reconstruir”. El evento se llevará a cabo el 7 de abril a las 20:00 en el Aula Magna de avenida Colón 80 y tendrá un formato de teletón, permitiendo que el público colabore con donaciones para ayudar a recuperar las instalaciones gravemente dañadas.

La tragedia dejó 10.000 metros cuadrados de aulas, laboratorios y espacios de investigación bajo dos metros de agua, destruyó equipos de alta tecnología y arruinó más de 70.000 libros de bibliotecas universitarias. Ante esta situación, la comunidad académica y artística se ha movilizado para contribuir a la reconstrucción de la institución. Quienes deseen asistir al concierto pueden adquirir sus entradas a través del enlace https://bit.ly/cantar-para-reconstruir.

El evento será transmitido en vivo por Cablevisión, el canal de YouTube Audiovisuales UNS, el portal La Nueva y AM 1240, así como por radio.uns.edu.ar. Además, BVC lo emitirá en diferido y no se descarta que otros medios se sumen a la difusión. El repertorio incluirá obras como Jubilate Deo (Peter Anglea), O salutaris (Vytautas Miskinis), The ground (Ola Gjeilo) y piezas de la música popular latinoamericana como La maza (Silvio Rodríguez) y Crece desde el pie (Alfredo Zitarrosa).

Varias instituciones y empresas han ofrecido su apoyo con donaciones significativas. Quienes deseen sumarse como padrinos del evento pueden comunicarse a prensa@uns.edu.ar o al teléfono 2915063757. Además, la colecta RECONSTRUIR.UNS sigue recibiendo aportes a través de reconstruir.uns.edu.ar, donde se puede colaborar mediante MercadoPago, PayPal o transferencias a la Fundación de la UNS. La campaña cuenta con el respaldo de figuras como Ricardo Darín y Gastón Pauls, junto a influencers comprometidos con la causa.