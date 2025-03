Rocío Marengo contó los secretos más oscuros de la ex pareja de su marido

La batalla está declarada y no hay vuelta atrás. Rocío Marengo decidió hablar y, sin pelos en la lengua, reveló los secretos más oscuros de Karina Antoniali, la ex esposa de su pareja.

La modelo, actual pareja de Eduardo Fort, harta de ser atacada y usada como chivo expiatorio en la pelea judicial de su marido, lanzó una bomba mediática que dejó a todos en shock. “Me usan a mí para presionar en la televisión, cuando lo que tienen que hacer es ir a la justicia”, disparó furiosa.

Y esto fue solo el comienzo. Marengo no solo negó estar involucrada en la disputa económica, sino que también insinuó que Antoniali está obsesionada con su relación y no puede superar su pasado. “Hace 11 años que estamos juntos y seguimos teniendo que aguantar estas cosas”, sentenció con evidente molestia.

Pero la historia no termina ahí. La ex esposa asegura que, tras años de convivencia, no le quedó ni una propiedad a su nombre. "Tuvimos una vida con un nivel económico altísimo y en la separación no me quedó ni una vivienda", reveló indignada.

Fuente: LB24 / Paparazzi.