"Se metió en un ambiente que no conocía, ella no es estafadora", dijo el abogado de Frany

Maximiliano Görg, abogado de Francisca "Frany" Pérez Espinoza, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y dio los motivos por los cuales considera que su defendida no es una estafadora, luego de que una gran cantidad de personas se vieran impedidas de recibir las entradas para el partido de la Selección Argentina de esta noche ante Brasil que la joven les había vendido.

"La forma de comercialización es muy sencilla, la gente pagaba una seña de 50%, Francisca le mandaba el dinero al proveedor, éste entregaba las entradas y ella iba a dar los tickets a cambio de la totalidad de la plata. Francisca entregaba el dinero en su totalidad y cobraba luego del partido su comisión", mencionó en LA BRÚJULA 24.

Y enfatizó: "Hice una denuncia penal y hay cuestiones que no voy a aportar por reserva de actuaciones. Este hombre reconoce haber recibido una parte del monto. Mi defendida no recibió las localidades. Cuando ella le transfirió el 50%, él solo entregó 150 populares cuando debía darle la totalidad de las entradas. Eso generó que cuando la gente le preguntaba el momento en el que podía retirarlas, Francisca no sabía qué contestarles".

"Él fue quien contactó a Frany, ella no está en el rubro, lo hizo para utilizar sus redes porque es un influencer que representa a marcas y tiene muchos seguidores. El primer contacto entre ambos fue en julio o agosto del año pasado, la había llamado a ella, tuvieron un par de experiencias en un partido de Boca que anduvo todo bien y a partir de ahí Francisca confió porque todo había salido bien. No sé cómo hacía el proveedor para conseguir los tickets, ella no tenía porqué saber la procedencia", enunció en otro tramo de la nota en el programa "Hora Pico".

Consultada respecto de cómo percibe a su defendida, Görg recalcó: "No digo que Francisca no sea responsable, pero ella no hablaba con la gente de AFA para pedir 200 entradas. No digo que no haya pecado de un montón de cuestiones, pero si hay algo que no hizo fue estafar. Para estafar a alguien tenés que haber beneficiado económicamente en perjuicio de otras personas con intención. Las entradas las tiene este tipo, recibió parte del dinero. Ella no tiene la plata ni los tickets y solo entregó esas 150 localidades que ya fueron repartidas a los compradores. Se metió en un ambiente que no conocía, es una chica adulta igualmente y se juntó con personas que no convenía".

"Cuando me llamó estaba amenazada por esta persona. Cuando tengan acceso a los videos de las charlas por Whatsapp, van a entender la gravedad de la situación. La gente que le dio plata a Francisca son unos 400, pero entre ellos hay gente amiga que no va a reclamar porque le cree, se va a reclamar a ella, por más que el proveedor cometió semejante barbaridad. El 100% del dinero que entró en su cuenta, salió a las cuentas de él. Si yo pensara que ella estafó, no la representaría. Luego, desde el punto de vista civil es inobjetable que tendrá que responder por ese dinero", cerró el letrado.