Marcos Di Palma reveló detalles de cómo planea su vuelta al Turismo Carretera

Marcos Di Palma (52 años) reveló los detalles de su plan para volver a correr en el Turismo Carretera en 2026, participación a la que le quiere dar un fin benéfico. El arrecifeño, que en diciembre de 2024 probó un Chevrolet Camaro del RUS Med Team, quiere armar una estructura propia pero no descartó una colaboración con el equipo de Mauro Medina. Así es el plan de su promocionado y demorado retorno a la “máxima”.

“Estoy organizando todo porque me encantaría volver al TC en 2026. Yo ya sé lo que tengo que hacer: tengo que entrenar, tengo que mirar, aprender, decirle a Werner, Urcera y Canapino que me enseñen para poder estar dentro de los 30”, dijo Di Palma sobre un nuevo coqueteo con volver la “máxima”.

Marquitos, que dejó de correr en el TC en 2009, explicó que su idea es ir con equipo propio, aunque podría recibir alguna asistencia del RUS Med Team, donde corre su sobrino Josito Di Palma. “Me gustaría tener mi propio equipo pero, por qué no, con alguna ayuda del RUS Med Team. Tienen a un piloto como Josito que les va a dar mucha información, que va a ser bienvenida”, apuntó.

Marcos viaja a algunas carreras de TC con su Chevy para hacer exhibiciones. (ACTC)

El arrecifeño dejó en claro que quiere darle un corte benéfico a su posible vuelta. “Lo que gaste en el auto de carreras lo voy a demostrar con papeles y el resto lo quiero donar, tal vez, para concientizar sobre la donación de órganos. Lo concreto es que, lo que sobre más allá de lo que se gaste en el auto, va a ser para donación”, detalló.

Sobre su larga inactividad en el TC, Di Palma señaló que no tiene problemas en que lo prueben para comprobar si está apto para correr. “No creo que haya problemas en lograr la invitación de la ACTC. Seguro me quieran tomar algún test para ver cómo ando, creo que eso está bien, y que vengan los últimos 3 o 4 campeones de TC y me tomen examen. Si lo paso, corro”, dijo sin dudar.

La prueba con el Camaro

En diciembre del año pasado, Marcos giró con un TC de nueva generación por primera vez.

Marcos tuvo un contacto con un Chevrolet Camaro del RUS Med Team en diciembre del año pasado y le dejó a SoloTC sus conclusiones sobre los autos de Nueva Generación. “Los nuevos autos van rápido, doblan mejor y frenan mejor. Es un auto más fácil de manejar pero más difícil de llevar rápido. Por ahí estás a 1 segundo, pero ¿después cómo lo bajás? A 1 segundo estás en el puesto 30”, manifestó.

Para cerrar, Di Palma se mostró a favor de que vuelva la regla del 103% al TC. “Si vos no estás dentro del 103% te tenés que ir. Creo que se debería implementar de nuevo, porque si no entrás dentro del 103% estás molestando, excepto que hayas tenido un problema, eso está claro”, concluyó.

