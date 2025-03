Propina digital: ya la elige el 65% de los que pagan con tarjeta

Desde noviembre del año pasado empezó a regir el decreto 731/2024, que obliga a los restaurantes, estaciones de servicio, hoteles y otros comercios afines a ofrecer la opción de pagar la propina de manera digital. Desde entonces, se convirtió en la alternativa más elegida entre quienes pagan con plástico: el 65% de los clientes deja el extra mediante la tarjeta de crédito o débito.

Los números lo dio a conocer Fiserv, a través de la recolección de datos obtenidos de transacciones de su red de comercios con PosNet y Clover durante los meses de diciembre, enero y febrero. Entre aquellos consumidores que dejaron propina con la tarjeta, el 60% lo hizo a través de la tarjeta de crédito y un 40% con la de débito.

La compra que se hace en el establecimiento se acredita en su respectivo tiempo, en un día hábil en el caso del débito y de ocho días para el crédito (aunque el comercio puede elegir adelantar el cobro con una tasa de financiación). Sin embargo, la propina se acredita en todos los casos a las 24 horas hábiles, en la cuenta en la que el local haya indicado bajo el concepto “propina”, sin descuentos ni retenciones.

Además, quienes pagan con tarjeta de crédito también dejan más propina: el promedio fue del 12% del total de la cuenta, equivalente a unos $10.200. En cambio, aquellos consumidores que abonaron con la de débito reconocieron el servicio con un extra del 10% sobre la cuenta, unos $6.000.

Antes de la normativa, muchos comercios no permitían este mecanismo porque la Ley de Contratos de Trabajo indica que la propina, si es habitual, debe ser considerada parte del salario. En efectivo, no queda registro de esto, y no tiene un posterior impacto en las indemnizaciones. Sin embargo, el DNU del Gobierno aclaró que cuando el trabajador tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias en concepto de propinas o recompensas “no serán considerados parte de la remuneración”. También quedó exenta del pago de impuestos.

