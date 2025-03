El Rotary necesita camionetas para repartir la ayuda que llega de todo el país

El Rotary Club Bahía Blanca instaló un centro de logística en Pasaje Calvento y Catamarca, del barrio Noroeste, donde reciben ayuda que llega en camiones de distintos puntos del país.

El inconveniente que tiene, según explicó en diálogo con La Brújula 24 Gigi Harrington, conocido integrante de la organización, es que no cuentan con la cantidad de vehículos suficientes para llegar a los lugares donde se brinda asistencia a los damnificados.

“Necesitamos camionetas porque nos llegan camiones y no damos abasto para repartir en los comedores. Lo que más se necesita es agua, lavandina y alimentos no perecederos, pero no contamos con los vehículos suficientes para realizar la distribución”, precisó.