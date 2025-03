Los entretelones de Cúneo

Cúneo

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, pasó por Bahía Blanca hacia el cierre de la semana y llevó adelante una intensa agenda.

Como se ha informado, su principal objetivo fue hacer la previa oficial de la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Bahía Blanca.

Según establece la resolución 377/2024, firmada por el mismo Cúneo, a partir de las 00:00 horas del 5 de mayo de 2025 el sistema del fuero federal cambiará drásticamente.

“Definitivamente se incorpora el sistema acusatorio, orientado según los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización”, describe el dictamen.

A partir de ahora, el “poder de investigación” estará exclusivamente en poder de los fiscales (tal como sucede en el fuero ordinario) y los actuales juzgados de primera instancia se convertirán en “juzgados de garantías”, que evaluarán los pedidos de las partes. Ya no formarán parte de la instrucción.

Por ejemplo, un cambio paradigmático es la citación a indagatoria. Hasta hoy, el que llamaba y/o evaluaba un pedido de indagatoria para un acusado era el propio magistrado. Con el nuevo sistema, eso estará exclusivamente en manos del fiscal. A partir de ahora, el Ministerio Público tendrá más “poder”.

El Ministro de Justicia quiso ultimar detalles en persona y evacuar dudas sobre el nuevo sistema. Antes de las reuniones formales, que se producirían el viernes, Cuneo llegó junto a sus secretarios en jueves por la tarde en vuelo de Aerolíneas. Por la noche, participó de una cena servida en la casa del camarista Leandro Picado, a la concurrieron todos los compañeros del anfitrión.

El funcionario libertario agradeció las exquisiteces servidas, pero tuvo una exigencia: un televisor. Jugaba el club de sus amores y por nada del mundo se lo quiso perder. Por suerte para los presentes, Racing le ganó al Botafogo 2 a 0 y se consagró campeón de la Recopa. Nadie quiso imaginar que hubiese sucedido si el resultado era adverso.

Al otro día, luego de brindar una entrevista con este medio, se trasladó hasta el Palacio Municipal para reunirse con el intendente Federico Susbielles. La reunión fue amable, más allá de que minutos antes el presidente Milei había tirado un “tuit bomba” contra Axel Kicillof al pedirle la renuncia por los hechos de inseguridad. Eso no impidió que, Cuneo “bancara” a su presidente y, por su parte, el Intendente repudiara los dichos presidenciales y se alineara con el Gobernador.

Más temprano, y en comparación con otros distritos, Cúneo había elogiado la seguridad en la ciudad: “Por lo que sé, Bahía parece estar protegida”.

Tras el encuentro en Alsina 65, se dirigió a la Cámara Federal. En el edificio de la primera cuadra de calle Mitre, lo esperaban Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera, Leandro Picado, Roberto Amábile y Silvia Mónica Fariña.

Además, estuvo la jueza de primera instancia María Gabriela Marrón y los integrantes del Tribunal Oral bahiense Ernesto Sebastián y Sebastián Foglia.

También dijeron presente los magistrados de Santa Rosa (que dependen del departamento judicial bahiense) Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava.

El dato que no pasó desapercibido para quienes conocen el mundillo judicial fue la aparición de Díaz Lacava que, a fines del año pasado, fue procesado por maltratar a los secretarios y empleados de su tribunal.

Algunos miraron de reojo al hombre ya que, más allá de la presunción de inocencia, está formalmente acusado de los delitos de amenazas y lesiones agravadas. Pero nadie podía negarle la entrada, ya que sigue siendo juez con todas las atribuciones.

La cosa no estuvo más picante de casualidad, pues el juez Juan José Baric, que procesó a Díaz Lacava, estaba de licencia y no pudo asistir. Más de uno respiró aliviado de que no se produjera tal encontronazo en una reunión convocada por el ministro.

Uno de los episodios protagonizados por Díaz Lacava más recordados en La Pampa fue cuando tomó un cascote y lo arrojó desde la calle hacia la ventana de su tribunal. De milagro no le rompió la cabeza al secretario.

Tras el primer cónclave, llegaría el encuentro con los fiscales. El general subrogante Horacio Azzolín, Gabriel González Da Silva, la pampeana Iara Silvestre y Santiago Ulpiano Martínez, el único fiscal natural de la ciudad.

Luego del encuentro, en el que se aclararon algunas dudas sobre el debut del nuevo sistema, Cúneo Libarona se retiró a un almuerzo en el tercer piso de Rodríguez 55, donde lo esperaba el empresario de medios Gustavo Elías. Allí, junto a un reducido grupo de invitados locales, se sirvieron platos de alta cocina de mar, elaborados por la Taberna Baska, en los que se destacaron el abadejo, salmón rosado, chipirones y las gambas al ajillo.

El invitado quedó encantado con los frutos de mar y prometió volver, casi exclusivamente, para rencontrarse con esos frutos de mar.

Según lo que pudo saber esta indiscreta sección, Cúneo y sus colaboradores anticiparon algunos proyectos que están en marcha y tomaron nota de algunos históricos reclamos.

Sobre la reforma del Código Penal anticipó, lo que anunció Milei en el discurso ante el Congreso, que se endurecerán penas. Y no descartó ir por otras reformas, que generarán grandes polémicas.

Luego reiteró lo que había señalado públicamente, que agravará la figura de los “peritos” o “idóneos” que engañan a la Justicia y que, entre otra bibliografía, estudia las andanzas del protagonista del libro El Coleccionista de Huesos. “Armar una causa y mentirle a un juez no puede sólo configurar un falso testimonio. No es un engaño cualquiera”, analizó.

Sobre el narcotráfico habló de dotar de mayor tecnología a la Justicia y también de, como en el caso de Bahía, aumentar -aunque no es de su cartera- el número de efectivos de fuerzas federales como la Policía Federal o la PSA.

Antes de su partir hacia su última reunión, Cuneo Libarona recordó algunas causas que como abogado particular había tenido en Bahía. Y mencionó a viejos conocidos, como la funcionaria de la Cámara de Apelaciones del fuero ordinario Mónica Barrera.

Junto al defensor general José Ignacio Guillermo Pazos Crocitto y el de primera instancia Gabriel Jarque, repasó la nueva modalidad y recogió varios comentarios.

También se llevó dos pesados tomos de “Delitos contra la propiedad”, de editorial Hammurabi, y de autoría de Pazos Crocitto.

Cúneo tenía previsto volver la misma noche del viernes, pero el temporal desatado en gran parte de la Provincia de Buenos Aires, lo dejó varado por el cierre del aeropuerto hasta el otro día. Con lo justo, logró llegar a la apertura de sesiones que encabezaría su jefe Javier Milei.

El doctor Mariano Cúneo Libarona, junto a los jueces federales.



Techista

Febrero castigó duro en lo climático a la ciudad. A la tormenta de granizo feroz de principios de mes se le sumó la lluvia torrencial del viernes. Esta última generó calles anegadas e inconvenientes en viviendas y edificios públicos, aunque no se debió evacuar ninguno de ellos.

En fin, seguramente muchos de quienes están leyendo este texto deben haber tenido que subir al techo para controlar canaletas y ver si estaba todo en orden. Uno de ellos fue, ni más ni menos, que Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, quien, tras la tormenta, trepó hasta lo más alto del edificio de Alem para chequear que todo estuviera en orden.

“Eso el rector de la UBA no lo hace”, bromeó uno de los trabajadores de la UNS mientras se viralizaba la foto de Daniel, el techista.



Italia

Del 7 al 9 de marzo, Bahía Blanca participará de la “33 Edizione Tipicitá Festival”. Nuestra ciudad será invitada de honor en dicho encuentro cultural, gastronómico y empresarial, en la ciudad de Fermo, Italia, y contará con una delegación institucional y empresarial formada por veinte miembros.

Según explicaron tanto el intendente Federico Susbielles como el cónsul italiano en la ciudad, Nicola Bazzani, se trata de un gran logro de la diplomacia del crecimiento. El festival “Tipicitá” es una vidriera muy importante para las empresas, contará con más de 120 eventos y 196 participantes: desde la intervención del gurú del marketing Philip Kotler a las delegaciones internacionales de Japón, Noruega y Ucrania, además de la Argentina, claro.



Secundaria

Este miércoles comienzan las clases en la Provincia, y debuta la “nueva Secundaria”. Es decir, ya se aplicarán los cambios que se estudiaron durante varios años entre representantes del Ejecutivo, legisladores oficialistas y opositores, especialistas en educación, docentes, alumnos y gremios, y que se aprobaron por unanimidad Consejo Greneral de Cultura y Educación.

Las modificaciones son varias, pero quizás la más importante es la de las “repitencias”. Tal como también ocurre desde este año en CABA (gobernada por el Pro desde hace décadas), los estudiantes ya no repetirán el año en bloque, sino que solo seguirán estudiando (y en todo caso recursando) las materias que no puedan aprobar con 7, pero en ningún caso volverán a hacer todo el año completo desde cero. Desde ahora, las materias aprobadas ya no serán recursadas.

Vamos con un ejemplo. Ahora habrá dos cuatrimestres. Si un alumno de cuarto año desaprueba matemática del segundo cuatrimestre, pasa igual de año. Esa materia seguirá siendo enseñada y explicada, y habrá instancias de intensificación y evaluación para que pueda aprobarla.

Se trata de un sistema similar al de los institutos terciarios y las universidades, pero en este caso, sin materias correlativas. Esto significa que, si ese estudiante no aprobó matemática del segundo cuatrimestre de cuarto año, puede cursar y hasta aprobar matemática de quinto. Eso sí, si al terminar el Secundario no cursó y aprobó todas las materias, no obtendrá el título.

“Buscamos una escuela bonaerense que acompaña a las trayectorias educativas con exigencia. Una que reconoce lo aprendido, acorde a la época que transitan los jóvenes, con la centralidad puesta en el conocimiento, en el desarrollo del pensamiento complejo y crítico, y comprometida con una sociedad más democrática e igualitaria”, explican las autoridades educativas locales.