Murió Michelle Trachtenberg, estrella de “Gossip Girl” y “Buffy, la cazavampiros”

La actriz Michelle Trachtenberg, reconocida por sus papeles en series como "Gossip Girl" y "Buffy, la cazavampiros", falleció a los 39 años.

Según informaron fuentes policiales al "New York Post", la actriz fue hallada sin vida en su apartamento de Nueva York por su madre. Aunque la causa exacta de su muerte no ha sido confirmada, se cree que fue por causas naturales y no se sospecha de criminalidad.

En los últimos meses, Trachtenberg había generado preocupación entre sus seguidores debido a su aspecto frágil y pérdida de peso en redes sociales. La actriz comenzó su carrera a los nueve años en "Las aventuras de Pete y Pete" y ganó fama con su papel en "Harriet la espía". Además de su trabajo en televisión, participó en películas como "17 otra vez" y "Cop Out". Su última aparición fue un cameo en el reinicio de "Gossip Girl" en 2022.

Con información de TN