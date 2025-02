Dante, el nene trasplantado que asegura tener diálogos con Dios, habló con La Brújula 24

Dante, un nene de 11 años trasplantado por una inmunodeficiencia primaria conocido en redes sociales como dan.te487, conversó con La Brújula 24 sobre la comunicación que él asegura haber mantenido con Dios. El impactante relato forma parte de uno de los contenidos disponibles en el canal de Youtube de este medio.

"En todo el proceso del trasplante ya hablaba mucho con Dios. Siempre quise ayudar para que los nenitos que pasaran las cosas que yo pasé, no sufran tanto. A Dios lo escuchaba como que era una voz suave, tranquila, y me transmitía energía. Era paz literalmente. Eso nos ayuda a despejarnos un poco de la enfermedad", expresó a "Despierta Bahía".

"En un momento estaba en el trasplante y le dije a mi mamá 'no quiero resistir más, me quiero ir al arco iris'. Ella me dijo 'andate, yo siempre te voy a amar; pero, si te vas, te prometo que te voy a recompensar cada dolor con una nueva aventura'", agregó.

La entrevista completa con Dante, el nene que asegura que habla con Dios