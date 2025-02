Apareció muerto en la vereda de una comisaría de Viedma y su hermana afirma: "Lo desfiguraron"

La justicia rionegrina inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que Ramiro Dina, un joven domiciliado en Carmen de Patagones, falleció este domingo en las puertas de la Comisaría 30 de Viedma mientras era trasladado en un móvil policial.

El episodio comenzó en las inmediaciones del kilómetro 9 de la Ruta Provincial 1, en una cancha de fútbol donde se disputaba la final de la Copa de Campeones de la Liga Barrial. Al finalizar el partido, mientras las hinchadas se retiraban, Dina permaneció en la cancha.

Según publica el portal Mejor Informado, un vecino llamó al 911 para alertar sobre su presencia en la zona. Al arribar un patrullero, el joven habría intentado huir y se escondió en terrenos lindantes a un barrio privado. Finalmente, fue reducido y trasladado a la seccional policial. Fue allí donde su cuerpo sin vida fue hallado en la vereda y con varios golpes.

Guillermina, hermana del fallecido de 22 años habló con LA BRÚJULA 24: "Cuando fuimos a recibir el cuerpo, mi hermano no estaba igual que como salió de la cancha. Tenía muchísimos golpes. Queremos saber qué pasó. Desde que los vecinos se lo entregaron al patrullero, tenemos confirmado que solo hubo un forcejeo. Qué pasó desde que lo llevaron en patrullero hasta que llegó a la comisaría".

"El cuerpo estaba en la vereda de la seccional. Los vecinos nos mandan muchos mensajes, hay gente que dice que llegó todo ensangrentado y lastimado y que cuando lo entraron a la comisaría le siguieron pegando. Había muchos niños jugando que hoy tienen una imagen horrible. No tuvieron piedad. Él gritaba que no lo golpearan más", esgrimió la entrevistada por el programa "Bahía Hoy".

Inmediatamente, fue tajante: "Queremos que se haga justicia. Él se quiso quedar en la cancha porque iba a volver en un auto, la seguridad de la cancha asegura que salió intacto. En la vereda le quisieron hacer RCP, pero ya era tarde. No tenemos ni siquiera el resultado de la autopsia. Los vecinos están cansados, dicen que no es el primer chico que matan, pero Ramiro es el primero de esta forma. Aseguran que hay muchos abusos de poder".

"Somos de Carmen de Patagones y esto pasó en Viedma. No tienen por qué haberle pegado de esa manera. El fiscal nos recibió, solo nos dio algo de información, nos confirmó que Ramiro había sido levantado por un patrullero que luego fue secuestrado. También nos aseguró que la Federal tomó el caso y se hicieron pericias en el lugar. Mi hermano estaba muy golpeado, parecía otra persona, tenía lesiones importantes en la cabeza, los dos ojos, los pómulos y se le notaban las esposas en las manos y los pies", consideró, aún conmovida por lo sucedido.

Luego, se preguntó: "Con qué necesidad, si iba solo y ni siquiera llevaba el celular. Por lo que nos dijo el fiscal quienes estaban en el patrullero no están trabajando y que habían tomado testimonio de todas las personas implicadas. La gente nos apoya anónimamente porque está asustada, hay muchas amenazas para que no se hable y nos aseguran que siempre se manejan así. Estamos viviendo algo horrible. Tenemos testimonios de quienes hicieron el llamado donde subió el móvil, ya declararon y afirmaron que hubo un fuerte forcejeo".

"Si mostramos cómo estaba el cuerpo de mi hermano quedarían impactados, estaba desfigurado. No se puede creer que digan que ningún golpe haya causado la muerte, igual el fiscal nos dijo que aún no todo está dicho. Es mentira que a Ramiro lo hayan retirado dos veces en la cancha, había tres partidos en ese lugar y en ninguno de ellos hubo disturbios. La propia seguridad privada salió a desmentir ese rumor. No es el primer chico que vive lo mismo que Ramiro, como familia salimos a hablar, no nos van a callar. No podemos creer que haya gente así", finalizó Guillermina Dina.