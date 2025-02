Cristina arremetió contra Milei por el "dólar planchado" y lanzó: "Te noto algo nervioso"

Cómo ya es costumbre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó su cuenta oficial de X para criticar al Presidente Javier Milei a través de una extensa carta en la que afirmó notar "nervioso" al líder libertario. "Sinceramente, creo que tu nerviosismo, en realidad tiene que ver con que todavía no cerraste con el FMI los desembolsos que necesitás para mantener el dólar planchado hasta las elecciones. Eso sí que te tiene preocupado… y mal", disparó.

La actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) también hizo hincapié en los despidos de Sonia Cavallo y Mariano de Los Heros, además de criticar fuertemente la gestión del libertario en referencia al valor del dólar y la apreciación del peso. "Y los dólares que compraste con el “superávit”, ¿dónde están? Todos sabemos que utilizaste una buena parte para que no se te dispare el precio de los dólares financieros", sentenció.

La crítica de Cristina Kirchner a Javier Milei

Tras la columna publicada por Javier Milei en el diario La Nación el pasado viernes, Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para contestarle al mandatario y esbozarle sus críticas en referencia al valor del dólar. No fue la única ya que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo lo propio a través de una columna en otro medio.

En el inicio de su crítica, la expresidenta argentina comenzó: "Che Milei. Te noto algo nervioso. El sábado publicaste un galimatías económico en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una 'estabilización exitosa'".

"Eso que dijiste el lunes en América… “Noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar”. Y sí, Milei… ¿Cómo no va a haber muchos enojados? No tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos (en realidad son unos cuantos más) se la están llevando toda por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual", acusó la presidenta del PJ quién luego agregó: "¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?"

En su columna, el presidente había asegurado que #el tipo de cambio real empieza a caer, igual que un disco rayado, los economistas comienzan a dar alarmas de atraso cambiario sin siquiera considerar el caso de una apreciación del peso". Sobre este punto, la expresidenta disparó: "'Nosotros no estamos motivando una baja del dólar'. ¡Daaaaale! ¿Cómo que no estás interviniendo en el mercado cambiario? Y los dólares que compraste con el “superávit” por el ajuste sobre los jubilados, la educación, la salud y las provincias ¿Dónde están? Porque en las reservas ni noticias".

En este punto, Cristina Kirchner aseguró que "todos sabemos que utilizaste una buena parte para que no se te dispare el precio de los dólares financieros. La verdad, no te hacía tan negador. En fin…".

"Creo que tu nerviosismo, en realidad tiene que ver con que todavía no cerraste con el FMI los desembolsos que necesitás para mantener el dólar planchado hasta las elecciones. Eso sí que te tiene preocupado… y mal", afirmó la expresidenta sobre las negociaciones que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por último Cristina Kirchner apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quién acusó de ser el "econochanta del mes" por sus declaraciones en referencia al valor del dólar y sus consecuencias. "Cuando intentó explicar por qué la Argentina está muy cara tanto para los argentinos (que salen a vacacionar al exterior y a comprar de todo a los países limítrofes porque está más barato), como para los extranjeros (que vienen a nuestro país y no pueden creer los precios que ven); dijo que en realidad en Argentina 'El dólar no está atrasado… sino que los precios están adelantados'. ¡De antología!", escribió irónicamente.

"'¡Precios adelantados!'… Esa sí que no la tenía. ¿Será un hallazgo conceptual de la Escuela Austriaca? Con Milei: Argentina cara para todos y todas", concluyó el mensaje.

Fuente: LB24 / Ámbito.