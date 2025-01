Colapinto y Williams Racing cruzaron emotivos mensajes de despedida

Alpine ya arregló con Williams la incorporación de Franco Colapinto como piloto de cara a la próxima temporada, en un contrato por varias temporadas. La exescudería del argentino publicó el mensaje del joven de 21 años de edad antes de despedirse.

"Quiero agradecer enormemente a Williams Racing y a los miembros del equipo, quienes me apoyaron desde el momento en que me uní a la academia y me dieron la oportunidad de convertirme en ploto de Fórmula 1. Hicieron que mi sueño se conviertiera en realidad y siempre estaré agradecido por eso", comienza el mensaje de despedida Franco Colapinto.

"Quisiera agradecer a los mecánicos y a todos los miembros del equipo, quienes hicieron un gran esfuerzo para poner el auto en la pista y darme la oportunidad de sumar puntos. Y a los fans, quienes me han apoyado mucho. Ustedes estuvieron ahí para nosotros en los buenos momentos y también en los malos, ¡son los mejores!", cerró su escrito el oriundo de Pilar.

Williams tuvo una devolución de gentilezas

Desde la escudería Williams, retribuyeron el mensaje de despedida del argentino con un emotivo reconocimiento. “Gracias, Franco.​ Desde nuestra Academia de Pilotos Williams hasta ser un piloto que suma múltiples puntos en la Fórmula 1, ha sido un privilegio verte crecer. Cuida de él @AlpineF1Team!”, escribieron en las redes sociales oficiales.

Con información de Página 12 / Carburando