El sorpresivo regalo a un dirigente sindical

Homenaje

El concejal del Frente de Todos, Carlos Moreno Salas, recibió un reconocimiento el miércoles de la semana pasada por parte de la seccional bahiense del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.

El evento tuvo lugar en la sede que tiene el gremio, frente al barrio privado Pago Chico. Allí, el edil fue sorprendido con la distinción por sus 20 años como secretario general, en vísperas de lo que será su retiro en dicha función.

Participaron del convite los referentes de la flamante Comisión Directiva, representantes de la organización de toda la provincia y también dirigentes que desembarcaron desde distintos puntos del país, miembros de otros sindicatos, empresarios compañeros de militancia y el entorno más íntimo de Moreno Salas.

Aunque el momento más pintoresco y emotivo se vivió cuando recibió el presente por parte de sus compañeros de comisión directiva. Se trata de una camiseta de River (club del que es ferviente fanático), enmarcada y con la firma de todo el plantel.

Chileno de nacimiento, Carlos fue un gran futbolista en sus años mozos, a tal punto que se destacó como jugador del Huachipato.



Estafado

El ex administrador del Mercado Municipal y delegado de Norte durante gestiones peronistas, Eduardo Lino Bidondo, fue estafado en varios millones de pesos. Todo comenzó a mitad de año, cuando viajó a CABA para ingresar a un plan de ahorro con una concesionaria que le prometía la entrega de un auto en 45 días. El creía que le estaba comprando el plan a una automotriz muy conocida, pero luego se enteraría que era una especie de oficina tercerizada, que respondía a otra empresa.

La cuestión es que el tiempo pasaba, y el auto no apareció. Luego de varios viajes a capital, y de no obtener respuesta (en el medio siguió pagando cuotas, le hicieron comprar el plan de otra persona que iba con pagos más adelantados, con la promesa de una entrega inmediata), el dirigente peronista decidió poner un abogado y hacer la denuncia en la OMIC. “La verdad, no es solo la plata que perdí, y que no tengo vehículo, sino el mal momento que estoy viviendo. El estrés, y cómo te impacta en la salud”, comentó Bidondo.

“Yo la voy a seguir hasta el final, pero un tipo del interior que no puede viajar, sigue pagando, hasta que no da más, y pierde todo. El mensaje para los bahienses es que compren en las concesionarias de la ciudad, porque todo lo que te aparece de publicidad en redes o por teléfono, es una chantada”. Hace pocos días, el periodista Rolando Graña presentó un informe especial en su programa del canal A24.

Allí, varios damnificados contaban historias muy parecidas a la de Bidondo. Parece que la metodología está de moda.



Inclusión

La semana pasada un local gastronómico de la ciudad presentó el primer menú con carta en lenguaje de señas. El local que lo implementó es la pastelería Antonia, de Sarmiento al 500 y el proyecto fue creado por la Escuela 513 para personas sordas.

Muchos, que no conocemos del tema, nos preguntamos por qué una persona con esa discapacidad necesita escanear un código QR para ver un video de señas, si pude leer un menú. La respuesta es muy interesante e instructiva. A pesar de que pueden ver, necesitan la interpretación en lengua de señas porque los sordos no están oralizados en nuestro idioma, por lo que no pueden entenderlo bien.

Hay que destacar que desde pequeños aprenden a comunicarse de esa forma, y no con la lectoescritura. Esto es importante de razonar: en realidad el lenguaje de señas es un idioma diferente, no un lenguaje. Es como si fuera, por ejemplo, el inglés. Como idioma tiene su propio dialecto y cultura. Hay señas que se crearon para definir lugares de Bahía que para un sordo de Córdoba no significan nada. Y hay palabras que pueden ver que están escritas, pero que no entienden, porque en el idioma de señas simplemente no existen.

Es esta la razón por la que la comunidad sorda pide que se enseñe el lenguaje de señas a los que no tienen esta discapacidad, para que todos podamos comunicarnos. La iniciativa de este local gastronómico es muy importante, no solo para que puedan saber lo que dice la carta, sino para poner en agenda al importancia de fomentar la educación y la inclusión.



UTN

La semana pasada se realizó en la UTN un acto por los 75 años de la gratuidad universitaria. En ese contexto, y con la presencia del rector de la universidad a nivel nacional, Rubén Soro, el intendente Federico Susbielles le entregó al decano Alejandro Staffa la escritura de los terrenos que se encuentran sobre calle Montevideo, en donde en su momento funcionaba la cervecería Quilmes.

Este dato, que no trascendió demasiado, es más que importante. Sin esos documentos, es decir, sin las tierras a su nombre, la UTN no podría proyectar la construcción de un edificio de laboratorios, de grupos de investigación, y de espacios para extensión universitaria. Todo lo anterior está incluido en el plan director de la facultad, y el año pasado fue presentado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro de un programa llamado Construir Ciencia.

De más está decir que ese programa actualmente fue discontinuado por el Gobierno nacional. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, las autoridades locales de la UTN comenzaron a tramitar nuevamente el pedido fondos para poder llevar a cabo esas obras.



INTA

Por estas horas se conoció que la motosierra del presidente Javier Milei llegó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El plan incluyen la venta de campos y chacras experimentales y la reducción de personal, por lo que la comunidad científica dio la voz de alerta, ya que en esos lugares, y con esa gente, se hacen los trabajos de campo que terminan dando herramientas para el día a día de la producción.

“Nos alarma que estas medidas puedan comprometer el futuro de una institución que ha sido, durante décadas, un motor de innovación y desarrollo rural. Instamos a las autoridades a reconsiderar estas decisiones y a garantizar la continuidad y el fortalecimiento de una política pública esencial para el bienestar de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de nuestro país, en pos del bienestar de todos los argentinos”, indicaron, por ejemplo, los representantes del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS), dependiente del Conicet de Bahía Blanca.

El INTA, con sus casi 70 años de existencia, es un pilar fundamental para el desarrollo agropecuario en Argentina, y tiene como misión generar y transferir tecnología con el objetivo de mantener una agroindustria competitiva, beneficiando no sólo a productores, sino a todo el país. Esta entidad estatal juega un rol vital para los productores rurales más chicos, brindando asistencia técnica y capacitación que les permite mejorar sus prácticas productivas.