“Dictadorzuelo”: CFK le recriminó a Milei la quita de la jubilación y pensión de privilegio

“Está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre fuiste”, apuntó contra Javier Milei en las primeras horas de esta tarde Cristina Fernández de Kirchner, al publicar un breve comunicado sobre la medida del Gobierno de quitarle la jubilación de privilegio y también la pensión de Néstor Kirchner.

En un texto publicado en sus redes sociales, la ex presidenta apuntó contra el jefe de Estado: “Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho)“.

“Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un ‘Tribunal de Honor’ para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?“, comienza la publicación de la ex mandataria.

La iracunda réplica a la medida gubernamental incluyó también acusaciones a los jueves que la juzgaron en la causa Vialidad y una comparación solapada entre Milei y Jorge Rafael Videla: "¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo, y mucho. Pero vos solo me das lástima y vergüenza ajena. Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno".

El Gobierno anunció este jueves, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que se decidió dar de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner, así como la pensión que recibía por Néstor Kirchner, lo que “significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos”.

Con información de Infobae