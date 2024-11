La columna de la Ubfal: comenzó el casting para Gran Hermano 2025

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las novedades del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro del programa "Hora Pico".

"Hoy es el casting en Capital Federal de Gran Hermano, más precisamente en la esquina de Cabrera y Ravignani en Palermo. A esta hora ya hay mucha gente acampando en la puerta de acceso. Se buscan 22 perfiles totalmente diferentes. Se va a utilizar un estudio nuevo, al igual que juegos novedosos. Trabajan en total 300 personas en distintos roles".

"L-Gante y Wanda Nara se encontraron ayer en el programa de Jorge Rial, fueron juntos. Luego fueron a pasear y a cenar. En la previa él había tenido un fuerte accidente con su camioneta en Canning e hicieron el famoso video, la transmisión en vivo donde se dicen 'te amo' y se besaron. Por último, ambos terminaron en un boliche donde él cantaba".

"Icardi"



Porque Wanda Nara se besó con L-Gante en vivo en Instagram y se confirmó la gorreada al futbolista. Se hizo cargo de sus hijos con 18 años, después se mandó una cagada y su mujer lo terminó gorreando con un villero, no existe nadie más pelotudo. pic.twitter.com/XwGalByRA2 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 5, 2024

"La que sigue pidiendo disculpas es Lizy Tagliani a raíz de lo sucedido el domingo con Susana Giménez. Se zarpó porque sintió que estaba con su gente. Cami Homs no va a hablar, está muy feliz con su participación de Bake Off y no se va a involucrar más en el tema. Solamente se expresó su mamá, en un móvil que le dio al programa 'A la Tarde'.

😱 Las FUERTES PALABRAS de Lizy Tagliani contra CAMI HOMS: El pedido de disculpas de la comediante



💬 "Lo hice a propósito, en chiste"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/MaX57bhvzm — América TV (@AmericaTV) November 4, 2024

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com