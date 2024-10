"Si todos respetáramos al otro, no habría necesidad de ciclovías"

El ex candidato a la intendencia por Integración Ciudadana, Horacio Varela, habló esta mañana en el programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, sobre el presente del tránsito en la ciudad. Ciclovías, reductores, semáforos y más.

El referente de la UTN local, quien además fue convocado por la comuna para hacer los análisis técnicos relacionados con la circulación en Bahía, ponderó la efectividad de las ciclovís. "En el macrocentro son muy necesarias por una cuestión de cantidad de autos, hay que separar los tránsitos. Si todos respetáramos al otro, no habría necesidad de una ciclovía, pero por seguridad es vital".

"En algunas calles son ejes que unen barrios alejados, tiene que ver con la demanda de la gente hacia la bicicleta. Como la que viene desde Noroeste y puede ir a la UNS, seguir a Palihue o doblar en el eje Viamonte-Darregueira para ir al centro. Es armar ejes para conectar toda la ciudad", argumentó.

Respecto de cómo debería delimitarse dichas vías, Varela indicó: "Sugerimos armar un separador que no sea tan alto como el cordón anterior, que reemplaza el palito que es un poco molesto. La norma indica que debería haber una baliza como esa en cada esquina. En la Municipalidad, ahora se está probando armar como un lomo de burro paralelo a la ciclovía, pero que se pueda fabricar acá y no haya que comprarlo".

Estacionamiento a media calzada

"No funcionó en el gobierno anterior, por eso se corrigieron, falta nada más un tramo de Darregueira y Viamonte. El porqué de eso es que justamente el tránsito de vehículos de emergencia tiene que ser por le medio de la calle. Ocupan más lugar, son más anchos y se necesitaba un lugar para que la gente pudiera abrir del lado de la ciclovía".

Lomos de burro

"Es un obstáculo permanente con el cual no estoy de acuerdo, pero el tema es lograr sacarlos y reemplazarlos por estrategias para bajar la velocidad. Pasa lo mismo con los vehículos de emergencia, que deben y tienen que ir rápido. Si viene una ambulancia en código rojo no puede parar en cada lomo de burro a cero. Es una señal de que no somos conscientes de que la calle es para todos. Esta cuestión es un obstáculo y funciona como tal, deja de ser fluido el tránsito".

Herramientas

"Otra opción es poder armar reductores de velocidad de otra forma, como por ejemplo achicando la calzada, acotando los cruces peatonales. Sería armar otra estrategia que es totalmente funcional y automáticamente se va a bajar la velocidad. Son perfectamente viables, porque de esa manera uno puede controlar la velocidad de los autos".

"La otra variable es teniendo más gente que controle, el Municipio tiene 12 mil cuadras que controlar y por turno hay unos 40 inspectores, claramente no alcanza. Por eso digo que depende de nosotros, de entender que el espacio es de todos y debemos cuidarlo".

UTN

"Yo estoy trabajando desde la universidad, lo que hacemos son convenios por temas específicos a tratar. Hicimos el de las ciclovías en su momento, ahora estamos armando otro para marcar estos ejes jerarquizados. Es ver qué lugares deberíamos tomar para desplazarnos por la ciudad, sin tener que pasar por el centro".