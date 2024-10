"Soy Rada" explicó por qué tuvo que operarse de urgencia de la boca

Agustín Aristarán, conocido en sus redes como Soy Rada, debió ser operado de urgencia por un problema en la boca, que surgió luego de una consulta odontológica por dolor en una muela.

Desde sus redes sociales, el artista multifacético contó el insólito motivo por el que debió pasar por un quirófano. Ante sus casi dos millones de seguidores en Instagram, Soy Rada comenzó explicando: “Me sacaron una muela. La historia es tremenda. Me empezó a doler algo, en un conducto que tenía. Mucho dolor. Cecilia mi odontóloga me dice 'ojo, hacete una placa del rostro'”.

“Me dijo que teníamos que hacer una placa porque algo hay en un conducto viejo que tenés hace mucho tiempo. Dicho y hecho. Tenía un pedacito de herramienta que se había dejado mi anterior odontólogo. Que aparentemente no es tan demencial lo que me pasó. Es raro, pero no tanto. Yo no lo sabía. 11 años después, infección encapsulada”, detalló el mago y actor, sorprendiendo a sus seguidores.

Así fue como el padre de Bianca Aristarán terminó en un quirófano, donde le debieron quitar la muela y remover toda la infección que provocó a su alrededor, en el interior de su rostro. “Me sacaron toda la cuestión que tenía que sacar, yo no soy cagón, en este caso estaba un poco cagado (…) Me sacó todo y me puso una rosca para más luego colocar un diente”, completó en sus historias de Instagram, mientras bromeaba por el efecto de la anestesia.

Es que justamente el efecto de los analgésicos para afrontar esta dolorosa operación le provocaron que prácticamente medio rostro le quede paralizado, y fiel a su estilo ligado al humor, el bahiense no pudo evitar filmarse y hacer reír a quienes lo conocen.

Incluso mostró todos los preparativos que hizo para lidiar con las horas del post operatorio: acondicionó las luces de su casa en tonos cálidos y tenues, puso música relajante y se recostó sobre el sillón para evitar cualquier tipo de tensión que le genere dolores en el rostro.

Pero no todos se tomaron para risas las divertidas historias de Instagram que subió Soy Rada. Fue su hija Bianca, quien justamente le respondió sin filtros por esa red social: “Estás todo drogado papá”, a lo que este se justificó bromeando con que todo es parte de los efectos de la anestesia por la muela.

Entre los breves videos que subió, también aprovechó a agradecer a los profesionales de la salud que lo atendieron, pero con una aclaración: “Saben bien cómo es mi política de canjes, no hago canjes, y menos con la salud. Esto no es un canje, pero sí destacar tanto Cecilia como Pablo y todo su equipo. Su cuestión que es tan delicada, la salud bucal y demás, por suerte, gozo de muy buena salud bucal, (…) pasó esta situación y lo han solucionado, o lo vienen solucionando, porque todavía queda un proceso más, un poquito más largo, de una forma increíble”.

