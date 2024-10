Israel mató al máximo líder de Hamas y cerebro del ataque terrorista del 7 de octubre

Israel mató al máximo líder de Hamas y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la Franja de la Gaza.

La muerte de Sinwar se produjo en combates entre tropas de infantería y milicianos de Hamas durante una patrulla de rutina ayer por la tarde en Rafah, en el sur de la Franja, según medios israelíes.

El Ejército informó que durante operaciones militares en la Franja mató a “tres terroristas” y corroboró mediante pruebas de ADN que era Sinwar. A su vez, aseguraron que no había rehenes israelíes en la zona. Fuentes militares indicaron al diario The Times of Israel que había una “alta probabilidad” que se trate del líder de Hamas.

Con información de TN