"Ayudaremos a los adultos mayores que no puedan comprar remedios", confirmó el intendente de Pringles

La Municipalidad de Coronel Pringles puso en marcha el Programa de Ayuda al Adulto Mayor. Si bien la iniciativa había sido anunciada por el intendente Lisandro Matzkin en la fiesta por el Aniversario de Pringles, en las últimas horas se dieron detalles de la iniciativa que facilitará a las personas mayores acceder a su medicación.

"Lo haremos de manera ordenada, continuando algo que ya habíamos iniciado a partir de la demanda de la farmacia del hospital. Nos estaba pasando con las prótesis de IOMA y ahora con medicamentos de PAMI y otras obras sociales", mencionó Matzkin, en LA BRÚJULA 24.

Posteriormente, afirmó que "a aquellos adultos mayores que no tengan cobertura y que no alcancen con el apoyo familiar, le podamos abastecer los medicamentos del Vademecum. Esto es algo que comenté en el acto por el aniversario de Coronel Pringles y ya estamos en esa puesta en marcha".

"Se trata de los medicamentos para la presión, control urinario y patologías más habituales. Las más complejas y específicas, remedios oncológicos, veremos cómo hacemos para abordar el caso puntual. La realidad es que muchos adultos mayores que ahora solo les cubre un porcentaje y no pueden pagar la diferencia, cuando antes les cubría la totalidad", aclaró, en otro tramo de la entrevista radial

Luego, sostuvo que "hoy, hay gente mayor que ha dejado tratamientos. Todos vamos a llegar a esa edad y alguna medicación de esa vamos a necesitar. La idea es chequear que la persona no tenga la posibilidad de acceder a esos remedios, mirar caso por caso para evitar que haya vivos y los que realmente lo necesiten se van a ver abastecidos".

"Trataremos de que sea lo más rápido y ágil, sin burocracia para que no se la pasen dando vueltas de un lado al otro. Aún no tenemos el cálculo de a cuántas personas habrá que ayudar, en Pringles hay algo más de 4 mil afiliados y estaríamos llegando al 30%, lo que se condice con la situación social actual, de vulnerabilidad, porque si compra los remedios no come o no paga los servicios", expresó el jefe comunal.

Por último, Matzkin advirtió que si bien "creo en el equilibrio fiscal y es fundamental para gobernar, algo que hacemos desde que comenzamos nuestra gestión, hay sectores de la sociedad a los que hay que proteger".