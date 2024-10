El detenido por abandonar cachorros había protagonizado un escándalo con una mujer trans

El nombre de Martín Ariel Mezquita vuelve a estar en el centro de la escena a raíz de un nuevo hecho policial, en este caso ligado con el maltrato animal, una causa por la que deberá comparecer ante la Justicia, en sede de Fiscalía.

Anoche, el mismo sujeto de 50 años fue arrestado por abandonar siete cachorros en el Barrio Santa Margarita, depositándolos en una bolsa de residuos y dejándolos librados a su suerte en un cesto de basura.

Gracias a una mujer que fue testigo de la situación y llamó al servicio de emergencias 991, sumado al compromiso de vecinos que informaron el domicilio del desaprensivo sujeto, no solo se logró salvar a los perros recién nacidos, sino también que se detuvo al autor del delito.

El antecedente

A principios de mayo de 2023, Milagros --una mujer trans que vivió un verdadero calvario-- fue rescatada de una pensión ubicada en la primera cuadra de calle Blandengues. Por este hecho fue detenido Mezquita y alojado en la DDI.

"A esta persona la conocía del Hogar de Cristo, yo iba sola. Pero no soy amiga de él ni nunca lo fui, es un conocido. Lo empecé a tratar hace tres semanas, con total profundidad, porque le contaba lo que me pasaba en un hospedaje que viví durante tres meses, en Honduras y Brown", comentó la víctima en LA BRÚJULA 24.

Luego, aportó que "Jesús se llama el hombre que maneja ese hogar y me denunció, diciendo que lo había corrido con un cuchillo hace tres semanas. Por su culpa estoy pasando todo esto. Soy paciente psiquiátrica, hace 10 años me atiendo en el Hospital Municipal".

"En la comisaría lo llamé a este Tano -por Mezquita-, el que me secuestró, y como él era boxeador me dijo que lo iba a reventar a palos. Después fue a buscarme y me sentí segura, pero cuando fui a ese lugar y vi lo que era, creo que la cárcel es un lujo", aportó.

Por último, Milagros resumió que "estuve una semana durmiendo con él, dos días me trató re bien y después me manoseaba, me quería violar, me corría con una cuchilla. Me tenía amenazada con que era policía encubierto. Le puso tres cerraduras a la puerta y las persianas con candado para que no saliera", aseveró.