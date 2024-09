Miguel Romano destrozó a Susana Giménez, parecía “una muñeca abandonada”

El debut del primer programa de Susana Giménez, en su retorno a la televisión, fue todo un éxito y así lo demostraron los números de rating. La diva trajo un sketch con famosos de primer nivel, renovó su repertorio y recibió las visitas de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y María Becerra.

Tanto fue el impacto de la emisión que repercutió en las redes sociales, donde surgieron muchos memes al respecto. Entre ellos, varios hacían referencia al pelo de la conductora y, ahora, su estilista de toda la vida criticó severamente a quien la peinó esa noche.

En diálogo con “Socios del Espectáculo” (El trece), Miguel Romano dijo que la vio y que se asombró por lo mal peinada que estaba. Además, aclaró que si lo hubiesen llamado, hubiera ido encantado a ayudarla en su debut. “La vi, es una mujer hermosa, despampanante, pero había momentos que me dolía mucho verla. Es un chico novato el que le colocó las extensiones. No sabe cómo van los pelos”, aseguró el peluquero.

“Yo le colocaba extensiones con pelo de albina. Cuando le colocaba ya pensaba cómo hacerlo. Pero ayer no tenía ni forma, tiene pelos mezclados y no tiene movimientos. No sé cómo Susana se dejó hacer eso”, opinó.

El peluquero tenía intenciones de seguir trabajando con Susana, pero ella le propuso que descansara: “Un día me dijo ‘Miguel, quiero que te vayas a descansar’. No tengo ningún egoísmo para enseñarle a la juventud cómo va el pelo. No saben un carajo. Ella es una mujer muy linda y muy dulce. Me hubiera dicho que dirija un poquito a ese idiota. No me gustó nada. Era el pelo de muñeca abandonada. No sé qué le pasa a Susana, no se da cuenta”.

El estilista sentenció que “primero hay que buscar calidad, estructura, vas armando una cabeza. Si me llama, lo hago con mucho cariño, no tengo ningún problema de nada. Susana tiene mucho pelo, no está calva. Creo que después de mi duelo (murió su mujer) no me quiere molestar. Osvaldo es el peluquero actual y no sabe nada. Es un soret*, es muy traidor. Si te puede dar un puñal por la espalda, te mata”.

Con información de Crónica