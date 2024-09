Córdoba: los vecinos juntan agua para apagar los incendios y evacúan zonas peligrosas

El avance imparable de los incendios en Córdoba ha llevado a los vecinos de Capilla del Monte a tomar medidas desesperadas. Armados con bidones de agua y un espíritu de solidaridad, muchos se organizan para apagar las llamas mientras evacúan las zonas en peligro.

“Vamos a luchar cuerpo a cuerpo contra el fuego como podamos. Está muy complicado. No hay forma de llegar, nos rodeó el fuego. Pedimos ayuda a los Bomberos, que están trabajando en otros lugares y nosotros estamos acá”, expresó un brigadista en diálogo con TN.



En medio de esta crisis, un vecino compartió que los vientos impredecibles complican aún más los esfuerzos. “Nos contaron que el viento rota todo el tiempo y no pueden activar un plan de incendio. Estamos todos en la misma, ayudando”, comentó mientras cargaba bidones de agua con su pareja. La sospecha de que los incendios fueron provocados está en boca de todos. Alejandro, un residente local, no duda: “No es que se cayó una colilla de cigarrillo, esto lo generaron y saben lo que están generando. Es terrible, no se corta más”.

Varios de ellos utilizan sus autos, camionetas o camiones para cargar tanques de agua y se dirigen hacia la zona del monte para contener el avance de las llamas.

La Policía de Córdoba cortó la Ruta Nacional 38 por el incendio en Punilla a la altura del kilómetro 119, cerca de Capilla del Monte, ya que las cenizas y el humo impiden la visibilidad para transitar.



Más temprano, las autoridades municipales de las distintas localidades afectadas por el fuego en el Valle de Punilla indicaron que son 14 las casas afectadas por los incendios: ocho en Los Cocos, tres en San Esteban y otras 3 en Capilla del Monte.

Ante la avanzada rápida del fuego, la Municipalidad de Capilla del Monte recomendó esta tarde la evacuación preventiva de los barrios Aguas Azules y Águila Blanca, que se encuentran próximos a los cerros más afectados.

Con información de TN