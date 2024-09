Hallan un erizo en el patio de una casa: un veterinario explicó cómo asistirlo

Un visitante inesperado se hizo presente en las últimas horas en el patio de una casa del Barrio Ricchieri. Se trata de un erizo que misteriosamente apareció allí, siendo el perro de la familia el que, a través de su ladrido, dio aviso de la llegada del simpático intruso.

Vivian es la dueña de la casa en cuestión y en contacto con LA BRÚJULA 24 resaltó que no sabe qué hacer con el animal. “Se lo ve muy chiquito, si lo abandonamos en un descampado tenemos miedo de que se muera”, describió.

El médico veterinario, Ariel Saráchaga, aportó todo su conocimiento en su charla con el periodista Germán Sasso: “Hace un tiempo se había puesto de moda como mascota el erizo pigmeo africano. Es muy chico, pese a ser adulto. Puede llegar a ser un ejemplar que se haya escapado de una casa”.

“El más conocido en Argentina es el puercoespín, un animal que difícilmente pueda alejarse del campo. Lo que se sugiere es darle algún insecto para comer y agua para que pueda beber. También dejarlo tranquilo para que se pueda amoldar a este nuevo hábitat”, afirmó Saráchaga.

Al cierre, detalló que “en general no hay que tener mucho miedo a la transmisión de enfermedades de animales, solo tener cuidado. Este animal no creo que pueda contagiar rabia, a lo sumo puede tener algún parásito si estuvo descuidado. Son del sector más caluroso de África, tiene púas que no usa porque se acostumbra a ser manipulado por los humanos. Incluso se los puede agarrar con la mano, pero tienen hábitos nocturnos, por lo que es difícil tenerlos de mascotas ya que al momento del descanso ellos hacen ruido”.