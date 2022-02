Lo mordió un Pitbull que atemoriza a todo un barrio: “La dueña no se hace cargo”

Roberto Mansilla vivió momentos dramáticos durante el transcurso de las últimas horas después del brutal ataque de un perro raza Pitbull que le ocasionó serias lesiones en diferentes partes de su cuerpo, en el barrio Villa Pronsato.

“Gracias a Dios ya estoy mejor, pero tenía miedo de que me haya afectado algún órgano porque primero me mordió la mano y después retrocedió y me atacó al estómago, me agaché y con la otra mano traté de sacármelo de encima”, describió, quien vive en Richieri 2500

Además, aseguró que “a mi mascota ya me la estropeó y a un vecino también lo atacó. Ayer parece que vino gente de visita, abrió el portón y se le escapó. Yo estaba en la vereda y ella es como que minimiza la situación y le echa la culpa al perro. Están acostumbrados a que nadie hace nada”.

“Acá a dos cuadras hay un colegio y uno hace la denuncia pero les entra por un oído y sale por el otro. La denuncia quedó en Fiscalía y estamos esperando una respuesta. Pido que hagan un seguimiento para que no lo lleven a otro lado, es un animal que puede tener rabia”, sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Al cierre de la nota en el programa “Vive Cada Día” indicó: “Menos mal que me pasó a mi que tengo un físico más corpulento que un chico o una mujer. La dueña no tiene control sobre el animal, no le pone collar ni bozal. Me hicieron las curaciones, ecografías y esta mujer no se hace cargo de nada”.