Carla está desolada. En el atardecer del domingo, su pareja –Emanuel José Alarcón– apodado “Denis” y de 39 años, fue acribillado por un sujeto que está identificado y prófugo. Se trata de Pablo Dahua, quien es intensamente buscado por la Justicia por un hecho de sangre sucedido en Ángel Brunel al 3700, del Barrio Los Patricios. Por el hecho hay una detenida, pareja del principal sospechoso, tras un allanamiento en Mallea al 2100.

“No puedo hablar, esto es una pesadilla. Estaba al lado de él, junto con mi cuñado. El tipo vino armado, sin mediar palabras, sacó una 9 milímetros y le vació el cargador delante de mis hijos. La mujer se llevó en el auto a este hombre que se llama Pablo, es guardiacárcel y vive en Villa Floresta. Hacía más de dos años que no lo veíamos por acá, solo se conocía de vista porque llevamos cuatro viviendo acá”, afirmó la mujer, profundamente compungida, en LA BRÚJULA 24.

Luego, descartó cualquier otra hipótesis: “Todo esto pasó por un terreno enfrente de mi casa, lo fusiló a menos de un metro de distancia. El agresor no dijo nada. Mi marido se dio cuenta de que este hombre tenía un arma porque le vio la mano en el bolsillo, entró a casa, simulando que iba a buscar algo. Este hombre se puso hablar con mi cuñado lo más bien, mi marido no estaba, pero salió y se le fue al humo, le preguntó por qué había venido con un fierro y se le acercó mucho a la cara”.

“Ahí fue cuando sacó el arma, sin insultos ni pelea. Mi cuñado le corrió el brazo y con mi marido en el piso le siguió tirando dos disparos más, cuando mi marido ya no respondía y se desangraba. Vino a asesinarlo, no le dio oportunidad ni siquiera de hablar. Subí al auto y lo llevé al Hospital Penna, al llegar a la guardia ya no tenía signos vitales. Todos los impactos los tenía en la zona del pecho”, aseveró, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, resaltó que “cuando nos dimos cuenta que este ‘Ruso’ le había avisado, teníamos intenciones de negociarlo pagándolo en cuotas, es un terreno que está a menos de 50 metros de mi casa, con el alambre caído y el pasto alto. La única intención inicialmente era ponerlo en condiciones, no queríamos ocuparlo. Tenemos tres hijos en común, lo mataron delante de los nenes, uno de ellos de tres años. Fue un poquito más atrás de la puerta de mi casa”.

“Con mi cuñado entramos al terreno, él se puso a quemar los pastos. El Ruso Cristian, conocido como el loco de la motosierra, es el que llamó por teléfono a Pablo para avisarle que había gente en el terreno. Es mentira que se conocieran de la cárcel de Villa Floresta, donde él trabaja y mi marido estuvo preso. Anoche nos enteramos que se subió a un micro y estaba en viaje a Buenos Aires. No caigo, no lo puedo creer. Mi marido era vendedor ambulante, vendía ajo hace 20 años en toda la ciudad”, aclaró.

En su revelador testimonio, añadió: “Pensé que había usado un arma chiquita para matarlo, cuando el tipo empezó a disparar, los chicos estaban jugando en la calle y se vinieron para mi casa. No podíamos esperar a la ambulancia por la cantidad de disparos que le pegó. La esposa de este hombre no decía nada, paralizada y no decía nada, pero tuvo el coraje para subir al auto y llevárselo del lugar. Están diciendo que había dos armas acá, pero es mentira. Nosotros no tenemos ningún arma. Yo solo veía cómo saltaban las vainas desde la pistola. Todo era un caos porque era el cumpleaños número 16 de mi hijo más grande”.

“Queremos justicia, que le den perpetua. Todavía no le dijimos a mi suegra, ella está enferma, hace diálisis y no sabe que su hijo fue asesinado. No sabemos cómo darle la noticia. Mi marido caminaba todos los días casa por casa vendiendo ajo y había estado preso un año por un robo en 2020. En la cárcel aprendió la lección, lo que se sufre estar afuera solo. El Servicio Penitenciario es un desastre, ahora estamos esperando que lleguen mis cuñadas para hacer el trámite del certificado de defunción. Este es un barrio que se está iniciando por eso nadie tiene papeles. Contamos con el servicio eléctrico, son lotes fiscales”, finalizó Carla.