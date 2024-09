Habló la mujer del agresor del profesor: “Le decía gordo de 200 toneladas a mi hijo”

Claudia es la esposa de un sujeto que fue detenido por agredir a un profesor de su hijo, en la Escuela Primera N° 34, ubicada en la esquina de las calles Fitz Roy y Ángel Brunel.

“Esto viene de hace rato, el profesor les falta el respeto a los nenes, les grita. Con los otros docentes que pasaron nunca hubo una queja”, expuso en el inicio de la nota. Y consideró que “a mi hijo lo trató de gordo, que pesaba 200 toneladas y que iba a matar a los compañeros si se les caía arriba”.

“Mi hijo, descuidado, había chocado a otro nenito en una clase, a su amigo. Pero hay manera de hablarle a los chicos, que tenga un título no quiere decir que le puede faltar el respeto. Es desde el 5 de julio que viene esto. Yo hablé con la directora y le dije lo que estaba pasando. Me indicó que la próxima vez que le dijera algo iba a ir a hablar con la profesora, y justo fue el papá”, señaló.

En esa misma línea, Claudia sostuvo que su hijo “lloraba por cómo lo había tratado”, y defendió el accionar de su esposo: “No es como dijeron que entró a la fuerza. Primero entré yo a hablar con la directora, ella misma los llamó. Está mal lo que hizo el papá de Fran, no sé cómo fue porque me quedé afuera, pero dicen que lo agarró del cuello nada más”.

“No es agresivo, lo que pasa es la impotencia que da estar escuchando siempre que lo estén maltratando a mi hijo. No es al único chico, es a todos, les dice cosas feas. Hay un compañero que no quiere decirle nada al papá por este motivo, porque iba a hacer lo mismo. Ayer estuve hablando con ella y me decía que pensaba que el profesor ya no los molestaba”, argumentó.

Consultada sobre las supuestas agresiones del maestro, Claudia manifestó que “a mi hijo lo criticaba por el aspecto físico, entonces ahora el nene no quiere comer, pregunta si va a engordar por la comida que le hago”. “A muchos chicos les pasa esto, porque no están acostumbrados. Fran a veces lloraba y me decía que no quería faltarle el respeto porque es mayor y yo le explicaba que no, que él no tenía que hacerlo”.

“Seguro que mi marido lo vio y no se aguantó, habíamos ido a hablar con ellos. Cuando entré de nuevo a la escuela, él ya estaba hablando con la directora, con la policía, no es que hubo un escándalo como dijeron. No fue la ambulancia en ningún momento, yo me quedé un rato más ahí y no fue para tanto”, añadió.

Y dijo: “Hubo bullying hacia mi hijo y no era la primera vez que lo hacía. Hay un nene que no les quería decir nada a los papás, pero le pasaba lo mismo. La mamá se enteró ayer cuando pregunté en el grupo de WhatsApp”. “Los trataba de mugrientos también, que tenían olor. Mis dos hijas estudian para ser docentes también, y hablábamos de eso, ellas me decían que no es la manera de hablar con los chicos en la escuela”.

“Mi hijo está mal, le decía a la policía que el papá no es malo, no entendía por qué se lo llevaban. El profesor les faltó el respeto, y eso trataba de explicarles. El nene ahora está re angustiado, el lunes no quería ir a la escuela, estuvo toda la noche despierto por eso, porque el profesor le iba a empezar a decir cosas. Los chicos no quieren que el maestro esté más en la escuela. Nadie había maltratado así a mi hijo”, concluyó.