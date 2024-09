La columna de la Ubfal: las perlitas que dejaron los Martín Fierro

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las novedades más destacadas del mundo de la farándula, en su ya habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“En promedio, la ceremonia por los Martín Fierro de la televisión marcó un rating de 18 puntos. Quedaron todos muy contentos, Telefé hizo un gran esfuerzo, se vio plasmado el trabajo de tantos días en la previa para que todo salga bien. El menú estaba delicioso, una entrada con unas focaccias deliciosas, zócalos de garbanzos y lomo y un brindis”.

🗣️ La palabra en vivo de @Cris_noticias luego del Martín Fierro de Oro que ganó Telefe Noticias 👏



Mirá #ALaBarbarossa en vivo en https://t.co/2ECurz6Kmn 📺 pic.twitter.com/iRHiqmLwGO — telefe (@telefe) September 10, 2024

“La presencia de Susana y Mirtha siempre me encanta, todos llegaron en horario y hubo muchísimas figuras. Pampita, Nicole Neumann, Wanda Nara, Juana Viale, Cris Morena, Isabel Macedo, Flor Peña, Laurita Fernández. Me alegró el merecido premio a Marcela Tauro y el de Gran Hermano. Más allá de excepciones, no se politizaron los discursos”.

¡EL HILO CON TODOS LOS GANADORES DE LOS #MARTINFIERRO 2024! 🏆



Seguí la gran noche de los #MartinFierro en https://t.co/S24R6EXbgG ✨ pic.twitter.com/qniB4t8ZIW — telefe (@telefe) September 10, 2024

“Para el de Oro voté a Santiago del Moro, creo que se merecía el de TV, más allá de que ya se había llevado el de radio. Creo que es un conductor revolucionario que vino a dar un golpe de efecto en el medio. Igualmente, considero que Telefé Noticias se lo merecía y fue justo que se lo otorguen. El cariño de la gente fue algo que me llevé de la noche”.