Sala de 3 obligatoria: “Estamos puliendo el proyecto”, dijo Sileoni

El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, sobre el proyecto impulsado por Axel Kicillof, para que la educación sea obligatoria desde los tres años.

“Lo vamos a terminar de pulir con los equipos del Gobernador y vamos a alentar a la Legislatura para que lo pueda concretar en una ley. Me parece que no es una decisión apresurada para nada, porque la provincia tiene gran tradición en materia educativa y específicamente en nivel inicial”, sostuvo.

En esa misma línea, comparó: “El censo 2022 dio para el nivel nacional una cobertura del 64%, mientras que para la provincia ese número equivale al 75% de los chicos de 3 años en la escuela. En una gran cantidad de distritos, 90 de los 135, ya tienen satisfecha la sala de 3”.

Y agregó: “Por supuesto, los problemas están en el Conturbado y las grandes ciudades, como Bahía Blanca y Mar del Plata. Somos 18 millones de habitantes y el 70% viven en el 5% del territorio”.

“Claramente, nosotros hemos hecho 106 nuevos jardines, hemos abierto 1500 secciones de jardines, es un nivel que desde la gobernación está creciendo y por eso nos pareció significativo generar este proyecto de obligatoriedad desde los 3 años”, apuntó.

Más frases de Alberto Sileoni en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Hay un descenso (en la natalidad), lo cual es un elemento muy interesante de analizar. Teníamos más o menos hasta la década pasada algo así como 800 mil chicos que nacían todos los años en esa franja, de 3 a 5 años, hoy eso descendió significativamente, y creo que vamos a llegar en poco tiempo a quedar entre 34 y 40 mil chicos por año”.

“Eso hace que la decisión sea más cercana, porque estamos con mayores posibilidades de acceder a la matrícula, que es menor. A algunos puede parecerles alarmante, pero es un dato argentino. Y todos esos elementos nos hacen pensar que es posible”.

“Nos está pasando que en una gran cantidad de pequeños distritos del interior tienen satisfechas la matrícula y nos piden habilitar salas maternales y jardín”.

“Hace 20 años, quizás se prefería que el niño no salga de su casa, pero hoy eso cambió”.

“En muchos casos, la escuela es mucho más acogedora que el propio hogar, hablando en términos de edilicios y de infraestructura”. “Confiamos en la familia, en que le van a dar el amor, pero en términos materiales la escuela muchas veces es mejor que el hogar”.

“Hay infinita cantidad de investigaciones que certifican que el ingreso temprano de los chicos mejora los aprendizajes y la trayectoria escolar”.

“La escuela rompe la profecía de la cuna, iguala. Todavía tenemos mucho que mejorar, pero te enseña a ser ciudadano, es la primera entrada al Estado, te enseña a respetar, a convivir con otros. La escuela es mejor que la sociedad, porque no hay discriminación, no te preguntan tu origen, no hay una maestra que invite a un niño a devolver una agresión. Y eso no pasa en la sociedad”.

“En el caso de las vocaciones para ser maestra de nivel inicial, eso tiene mucha oferta, hay docentes, institutos que preparan. No nos faltan en ninguno de los años. Puede ser que en algún instituto haya bajado la matrícula, pero Bahía Blanca, por ejemplo, tiene más de uno”.