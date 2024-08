Mario Massaccesi, el periodista que halló la fórmula para ser feliz y la plasmó en una obra de teatro

Mario Massaccesi halló la fórmula para ser feliz, y lo quiere contar. A los 33 años, el periodista abrió los ojos a otra realidad e inició un proceso de sanación. En 2020, en plena pandemia, Massaccesi y la psicóloga Patricia Daleiro, presentaron el libro “Soltar para Ser Feliz”. El éxito no quedó ahí, puesto que juntos decidieron llevar esta propuesta de “soltar” al teatro, para compartirlo con la gente. De hecho, en una amena charla con LA BRÚJULA 24, el comunicador adelantó sus expectativas de cara a lo que será este domingo 1 de septiembre, en el Don Bosco Teatro, la presentación de la obra.

“No nos enseñaron a soltar. Nos enseñaron a aferrarnos por aquello que, desde chiquitos, nos dan el muñequito de apego, la sabanita y ahí nos empezamos a apegar a las cosas, a la gente, a las emociones, a las historias. Venimos repitiendo siempre la misma historia como si no existiera la posibilidad de hacer algo nuevo. La idea de este domingo en ese hermoso teatro que tienen es plantear esto: que se puede soltar el miedo, que se puede soltar la culpa, que se puede soltar la vergüenza; se pueden soltar a nuestros hijos; se puede soltar a nuestros familiares queridos fallecidos, algo que a veces nos cuesta tanto. Se puede soltar el control, lo que no es poco”, expresó a “Hora Pico”, con la conducción de Franco Bahl.

“La idea es que vengan a vivir una experiencia de cómo se hace para soltar. A veces necesitamos soltar las palabras y otras veces precisamos soltar diagnósticos o historias que nos tienen atrapados. La buena noticia es que hay un momento en el que ya nada nos atrapa; somos nosotros los que seguimos enredados y la idea del domingo es que sepan cómo hacer para abrir una puerta y salir para mirar otras alternativas y sobre todo buscar algo mejor”, agregó.

En la charla con LB24, Massaccesi recordó la presentación debut de la obra, en Claromecó, partido de Tres Arroyos.

“Nosotros llegamos con aires de Norma Aleandro y Alfredo Alcón (risas) y cuando llegamos al lugar, era una cancha de básquet y no había escenario ni camarín. Nos cambiamos en un vestuario donde estaban los aros de básquet. Terminó la función y llamé a un amigo productor y le conté, en tono de humor y agradeciendo por la oportunidad. Ahora, en Bahía, vamos a estar en un teatro hermoso como el que tienen ustedes pero, el día anterior, estaremos en Alpachiri, La Pampa, una localidad de 2000 habitantes. Ya se vendieron 600 localidades y nos vamos a presentar en una escuela”, explicó. “No sabemos con lo que nos vamos a encontrar, pero no me importa; yo quiero estar ahí”, agregó.

“Soltar para ser Feliz” se presenta este domingo en el Don Bosco Teatro, a las 20 horas. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro y por entradauno.com