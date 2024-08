Arias Hnos. presentó la nueva línea de Amarok 2024

En la sede del concesionario oficial Arias Hnos., Volkswagen lanzó la Nueva Amarok, el modelo que revolucionó el segmento de las Pick-ups en el país y marcó un hito en la industria nacional. Llega con grandes actualizaciones de equipamiento, tecnología y seguridad para seguir cumpliendo con todas las exigencias de los clientes mas audaces.

Amarok es el reflejo del trabajo, el esfuerzo y la capacidad para producir un vehículo excepcional que solo una marca como Volkswagen puede lograr. Desde su lanzamiento en el año 2010, supo ganarse el corazón de los clientes más exigentes y ocupar un lugar de preferencia en el mercado argentino.

Destacándose por su renovado y atractivo diseño, su amplio equipamiento y robustez, seguridad y sus insuperables prestaciones, la Nueva Volkswagen Amarok vuelve a pisar fuerte con diferentes versiones y motorizaciones ofreciendo un producto para todas las necesidades.

La pick-up se lanzó con muchas novedades que se traducen en elementos estéticos, equipamientos y detalles de un vehículo que seguirá conquistando a todos los clientes siendo el referente en capacidad de carga, espacio interior y confort, tecnología, seguridad y performance. La Nueva Amarok estrena un renovado y estilizado diseño, tanto frontal como trasero, y un nuevo conjunto lumínico que le aporta una personalidad inconfundible al andar. Sus materiales y acabados interiores se han mejorado para seguir disfrutando de una pick-up que ofrece el mejor confort de marcha de su clase imprimiendo una experiencia de manejo inolvidable en todo momento.

Hernán Buezas, Presidente de Arias Hnos. S.A., admitió que “es un día más que esperado desde que se ideó este nuevo restyling de la camioneta. Ahora es donde se ve realmente la reacción del público y es lo que todos estamos esperando”.

“Lo más importante que tenemos que resaltar es que esta camioneta conserva su ADN intacto, que son estos pilares que la hicieron tan importante, que es la robustez, la durabilidad, la seguridad y la potencia del motor, entre otras tantas. y tenemos la suerte de que esto lo pudimos conservar y esto hace que además del resto de los agregados, como la nueva parte frontal, toda la iluminación LED, toda la parte de las pantallas internas nuevas y el agregado de los seis airbags en seguridad. Todo esto hace que esto quede totalmente potenciado y que sea candidata a un éxito como el que viene siendo”, ponderó Buezas.

Por último, destacó que “no existe nada que se le parezca en la competencia y por suerte pudimos conservar ese ADN”.

A su turno, el gerente zonal de ventas de Volkswagen Argentina, Andrés Díaz, resaltó que el modelo “es modelo, en los últimos años fue líder en Bahía Blanca. Hay más de 3.000 patentados en la ciudad. Así que con solo pararse en una esquina uno puede ver las Amarok por todos lados y creemos que esta nueva va a volver a revolucionar el mercado”.

“Volkswagen sigue apostando a lo que es seguridad, sigue apostando a lo que es diseño, sigue apostando a lo que es confort, Entonces, con estas nuevas 10 versiones que se están lanzando, se incorpora las ópticas en LED en todas sus versiones, los 6 airbags, tanto frontal, lateral, de cortina, en todas sus versiones, todo de serie. El SaferTAC es un asistente tanto visual como auditivo, donde le indica al conductor la proximidad de frenado que tiene con el vehículo que está adelante. si hay un peatón también lo detecta, un ciclista, si hay un cambio de carril involuntario también lo detecta y también lee las velocidades máximas que nos brindan en la ruta”, añadió.

Al epílogo, comentó que “Amarok tiene 14 años en este mercado. Desde el primer día que se lanzó la Amarok, sin tener una historia de pick-up. Volkswagen apostó a la pick-up y rápidamente escaló al podio, estando siempre entre las tres primeras. Tenemos la suerte acá en Bahía Blanca de ser líderes y la verdad que estamos muy orgullosos”.

Versiones

En primer lugar, la Nueva Amarok “Trendline”, está equipada con el motor 2.0 TDI de 4 cilindros en línea, 340Nm de torque a partir de las 1.600 rpm y 140 CV combinado con una transmisión manual de 6 marchas y tracción trasera con bloqueo mecánico de diferencial. Ofrece mayor equipamiento que su predecesora encontrando en su exterior llantas de aleación ligera “Korama” de 16”, nuevo logotipo “Amarok” trasero en cromado, 3ra luz de stop con iluminación de caja de carga, sensores de estacionamiento trasero y un nuevo paragolpe trasero pintado en negro mate.

En su interior se destaca un nuevo volante multifunción revestido en cuero con costura llamada “Flint Grey”, sistema multimedia “Composition Touch” de 9” con “App Connect”, control de velocidad crucero y espejos exteriores con regulación eléctrica y desempañador y nuevos puertos USB, 1 tipo “A” frontal y 2 tipo “C” traseros para conectar y cargar cualquier dispositivo. Por otro lado, suma un nuevo diseño de asientos con tapizado en cuero sintético, apoyabrazos central para mayor comodidad a bordo y el piso del vehículo está completamente revestido en goma aportando gran facilidad para su limpieza. En términos de seguridad la carrocería de la nueva Amarok cuenta con refuerzos laterales incorporados en la puertas delanteras y traseras, equipa Airbags frontales para conductor y acompañante, Airbargs lateras y nuevos Airbags decortina tanto delanteros como traseros. También suma una alerta tanto acústica como visual de cinturones de seguridad no abrochados en plazas delanteras y traseras para todas las versiones, de serie.

La versión “Comfortline” ofrece mayor equipamiento y su motor 2.0 TDI, Bi-turbodiesel de 4 cilindros en línea, que entrega 180 CV y 400 Nm de torque a partir de 1.500 RPM con caja manual de 6 marchas o 420 Nm a 1.750 rpm combinado con caja automática ZF de 8 velocidades y embrague con convertidor de par. Agrega nuevas llantas “Tronador” de 17”, faros antiniebla delanteros LED con luz estática de giro y carcazas de espejos exteriores, manijas de puertas y portón trasero, en color carrocería.

Ofrece en su interior nuevos asientos tapizados en tela como así también su apoyabrazos central y los apoyabrazos de las puertas, sistema multimedia “Composition Touch” de 9” con “App Connect” sumando el sistema de navegación a bordo. La selectora de cambios esta revestida en cuero con detalles en cromo y dispone de manijas de sujeción lateral en pilares “B”. En cuanto al comfort suma sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de retroceso, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y espejo interior fotocromático.

La Nueva Amarok “Highline” esta equipada con detalles distintivos y originales que la destacan de la competencia como por ejemplo la nueva grilla de parrilla iluminada LED que, sumado a los nuevos faros con tecnología “VW LED”, le aportan un sello Volkswagen inconfundible a simple vista. Suma un nuevo conjunto de llantas de aleación diamantada llamada “Zapaleri” de 18” y un nuevo diseño del gancho de rescate delantero. Al igual que la versión “Comfortline” esta propulsado por el motor 2.0 TDI, Bi-turbodiesel de 4 cilindros en línea, que entrega 180 CV y 400 Nm de torque a partir de 1.500 rpm con caja manual de 6 marchas o 420Nm a partir de las 1750 rpm combinado con una caja automática ZF de 8 velocidades y embrague con convertidor de par.

Su equipamiento interior destaca 3 tomas corriente de 12 V y uno en la caja de carga, nuevos asientos tapizados en cuero perforados siendo los delanteros calefaccionados con regulación eléctrica “ergoComfort” así como también su regulación lumbar y agrega por detrás bolsillos portaobjetos en la parte superior. Entre los elementos de comfort ofrece espejos exteriores en color carrocería, con regulación eléctrica, desempañador y abatimiento eléctrico y climatizador automático “Climatronic” bi-zona pintado en color“Glossy Black” e indicador de presión de neumáticos. Esta versión suma una novedad orientada a la seguridad a bordo equipando un nuevo dispositivo llamado “Safer Tag” que alerta sobre cambios de carril, colisión frontal con otros vehículos y reconocimiento de peatones, monitoreo de tráfico e indicación de límite de velocidad máxima que sumado al conjunto de 6 Airbags en todo el vehículo y controles electrónicos de tracción (ASR), estabilidad (ESP), de inercia (MSR), ABS off-road, entre otros hacen de la nueva Amarok un vehículo seguro y confiable para todos los días.

V6

El primer escalón de las Nuevas Amarok equipadas con el potente motor 3.0 TDI V6 es la versión “Comfortline” con una increíble potencia de 258 CV y 580 Nm de torque entregándolo a partir de las 1.400 rpm. Este propulsor impulsa a la Nueva Amarok de 0 a 100km/h en tan solo 8 segundos combinado con una transmisión automática ZF de 8 velocidades y tracción integral permanente “4Motion”. Ofrece frenos a disco ventilados en las 4 ruedas, llantas de aleación ligera llamadas “Tronador” de 17” y faros antiniebla delanteros LED con luz estática de giro.

Está equipada con un nuevo volante multifunción revestido en cuero con costura llamada “Flint Grey” con levas al volante, sistema multimedia “Composition Touch” de 9” con “App Connect”, nuevos asientos tapizados en cuero perforados con regulación eléctrica “ergoComfort”, control de velocidad crucero y espejos exteriores con regulación eléctrica y desempañador y nuevos puertos USB, 1 tipo “A” frontal y 2 tipo “C” traseros para conectar y cargar cualquier dispositivo. También suma sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de retroceso y logotipos traseros “Amarok”, “4Motion” y “V6” cromados.

La nueva Amarok “Highline” V6 agrega las llantas de aleación “Zapaleri” de 18”, grilla de parrilla delantera iluminada y faros antiniebla delanteros también LED con luz estática de giro, barra de estilo “Styling Bar” con nuevo logotipo “V6” cromado, estribos laterales ovales ambos en acero inoxidable. Esta versión ofrece también el piso de la caja de carga pintado en color carrocería y protector de caja “Bedliner” con grabado de “Amarok” conforme a la nueva tipografía.

En cuanto al comfort ofrece también el sistema multimedia “Composition Touch” de 9” con “App Connect” y suma costuras en color “Meerkat Orange” tanto para sus asientos como para las alfombrillas de tela. Esta versión está equipada con “Safer Tag” que alerta sobre cambios de carril, colisión frontal con otros vehículos y reconocimiento de peatones, monitoreo de tráfico e indicación de límite de velocidad máxima y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Extreme V6

La versión más radical de la Nueva Amarok se llama “Extreme”. Está diseñada para los clientes que buscan un equipamiento superador y encontrar un vehículo a su medida. Equipada con el poderoso motor 3.0 TDI V6 de 258 CV, caja automática ZF de 8 velocidades y tracción total 4Motion, hacen de esta pick-up un todo terreno sin igual. Su aspecto exterior muestra detalles únicos y ofrece nuevas llantas de aleación diamantadas de 20” llamadas “Aconcagua”, barra deportiva con logotipo “Extreme” en color carrocería y estribos laterales planos de aluminio, stickers laterales decorativos con grabado “Extreme”, protector de baja de carga “Bedliner” con grabado “Amarok” conforme a la nueva tipografía y paragolpes trasero cromado con escalón central integrado. Su equipamiento interior agrega volante multifunción revestido en cuero con costura en color “Wild Lime” y nuevo emblema de marca VW, pedaleras deportivas y nuevos asientos tapizados en cuero perforado.

En cuanto al comfort agrega computadora de abordo “Premium” con display multicolor de 3,5” y también el sistema multimedia “Composition Touch” de 9” con “App Connect” y suma alfombrillas de tela con costura en color “Wild Lime”. Esta versión también está equipada con “Safer Tag” que alerta sobre cambios de carril, colisión frontal con otros vehículos y peatones, monitoreo de tráfico e indicación de límite de velocidad máxima y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Hero

La Nueva Amarok “HERO” V6 es una edición única bitono que llega como parte de este esperado lanzamiento y se diferencia de la versión anterior inaugurando un nuevo color llamado “Gris Salvia” que distingue al modelo y le aporta un carácter único. Sus llantas “Aconcagua” de 20” oscurecidas sumado a las carcasas de los espejos exteriores, manijas de puerta y la barra deportiva trasera, todas pintadas de negro profundo, contrastan este nuevo color de manera perfecta. También se presentan oscurecidos los logotipos traseros “Amarok” y “V6” y stickers laterales decorativos con grabado “Extreme”. Esta versión “HERO” de lanzamiento traduce exactamente todo el potencial y equipamiento que ofrece la Nueva Amarok para los clientes más exclusivos.

Finalmente se presenta también la variante “BLACK STYLE” para todos aquellos que buscan un vehículo con una estética diferente y con mucha personalidad. Ofreciendo toda la potencia del Motor 3.0 TDI V6 de 258 CV y todo el equipamiento de la versión “Extreme” la edición “Black Style” hace honor a su nombre y se presenta en color “Negro Profundo” como así también las carcasas de los espejos exteriores, manijas de puerta y barra deportiva trasera. Sus llantas “Aconcagua” de 20” y todos sus logotipos también están oscurecidos al igual que su paragolpes trasero y estribos laterales pintados en negro mate. En su interior se contrastan las costuras en color “Wild Lime” del volante multifunción, los asientos y las alfombrillas de tela y en su “Cockpit” tiene insertos de PVC en color “Gris Salvia” y costura simple en color “Flint Gray”. Sin dudas, esta versión completa la amplia oferta de la Nueva Amarok y conquistará a los clientes más audaces.

Cuáles son los colores

La Nueva Amarok está disponible en 6 colores llamados “Plata Pirita”, “Azul Atlántico”, “Negro Profundo”, “Gris Indy” y dos nuevos colores, el “Blanco Puro” y el “Gris Salvia” siendo el color de lanzamiento.

Postventa Volkswagen

Todas las versiones de la Nueva Amarok incluyen el primer servicio bonificado y en especial las versiones V6 tienen bonificados desde el primero al tercero, sumado a una garantía estándar de 6 años y/o 150.000 Km, lo que ocurra primero.

Finalmente, para completar la experiencia de compra durante este lanzamiento, se lanza un nuevo y completo portfolio de accesorios exclusivos para este modelo que estarán disponibles en la página oficial de Volkswagen.

Volkswagen Financial Services

En este lanzamiento Volkswagen Financial Services propone una campaña de financiación diseñada exclusivamente para la Nueva Amarok. Ofrece la posibilidad de financiar una unidad a Tasa 0% con un plazo de 18 meses la suma de $18.000.000 y agrega:

Cobertura VW Zurich: 3 meses de seguro Todo Riesgo bonificado

Cobertura VW Zurich: Protección integral contenido (movilidad + equipos electrónicos) bonificado por 6 meses

Accesorio original funda porta bicicleta bonificado

Sumado a la financiación tradicional y como novedad para este lanzamiento Volkswagen Financial Services ofrece la posibilidad de acceder a un crédito

La Nueva Volkswagen Amarok se produce orgullosamente en el Centro Industrial de Volkswagen, de Gral Pacheco, y se exporta a toda Latinoamérica.

“Balloon” con cuotas más bajas y menor anticipo con la posibilidad de recompra simplificada en la última cuota para subirte a un nuevo Volkswagen.

La Nueva Amarok ya está disponible en todos los concesionarios Volkswagen del país y tiene los siguientes precios sugeridos de venta al público:

Nueva Volkswagen Amarok Trendline 2.0 TDI MT 4×2 $3 8.046.500

Nueva Volkswagen Amarok Comfortline V6 3.0 TDI AT 4Motion $53.410.000

Nueva Volkswagen Amarok Highline V6 3.0 TDI AT 4Motion $62.616.500

Nueva Volkswagen Amarok Extreme V6 3.0 TDI AT 4Motion $66.193.000

Nueva Volkswagen Amarok Hero V6 3.0 TDI AT 4Motion $66.193.000

Respecto de los precios del resto de las versiones se estarán comunicando al inicio de su comercialización en el mes de septiembre.