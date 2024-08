Un abogado denunció a Mayra Arena: “No se puede romantizar la corrupción”

Jorge Monasterky, el abogado que denunció a la bahiense Mayra Arena por sus dichos relacionados con la corrupción, habló esta mañana en “Bahía Hoy”, por La Brújula 24.

Tal como informó la sección Bahía Indiscreta, la militante peronista dio una entrevista en el canal de streaming Blender y se despachó con declaraciones que le valieron lluvia de críticas en las redes sociales.

“Soy pro corrupción, porque estimula que hagamos (obras) todo el tiempo. Es decir, si las partes muerden de ahí, te conviene que haya un montón de esas cosas”, consideró.

Al respecto, el letrado expuso: “Los dichos manifestados –por Arena– en un streaming, luego replicados en medios, entiendo que deben ser investigados al menos como una hipótesis de comisión de delito, que habla del que infiere públicamente apología de un delito, encuadra dentro de la figura típica, con una pena de un mes a un año”.

“Como todo denunciado, tendrá el derecho a defenderse y ver si el fiscal comprende el criterio. En caso de ser así, proseguir la causa penal. Esto lo presenté electrónicamente en Comodoro Py, aunque puede pasar a otro juzgado, es una cuestión de entender o no la competencia. Lo que a mí me llama la atención es que los dichos son repudiables, no queda duda, pero me pregunto si fue solo eso o es una estrategia para buscar algo más”, señaló Monasterky.

En esa misma línea, el profesional sostuvo que “ella siempre se jactó de conocer cómo piensan los pobres, que venga con este discurso me llama la atención poderosamente. No sé si fue algo inocente o es realmente su pensamiento, si está hecho de una manera armada para justificar todos los casos de corrupción que están en curso. Realmente no lo sé, obviamente no cambia la responsabilidad de tipo penal”.

“Es una manera de bajarle el precio a la corrupción, por eso me pregunto. Si ella se hubiera quedado en la descripción, sería algo respetable, pero ella usa una palabra como transformadora, como corrupción buena, como que está de acuerdo. A mí me parece repudiable, el funcionario público es el que tiene que tener la vara más alta y después están los civiles”, argumentó.

Más frases del abogado Jorge Monasterky en el aire de “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Esta mujer, he escuchado que vende sus servicios diciendo que ella sabe como piensan los pobres, por eso que ella lo justifique –la corrupción– me parece por lo menos sigiloso, no es algo positivo para la sociedad tener este tipo de dirigentes”.

“¿Habrá sido tan ingenua o es algo digitado? La corrupción no es ni buena ni mala, es un delito. Este lavado de cara que se le quiere dar, como viniendo de ella que viene de abajo, es una manera de blanquearlo”.

“Yo me permito dudar, no la acuso de nada, digo que no me parece sincero lo que está diciendo”.

“A mí no me vengan con este romanticismo de que la corrupción en la obra pública es buena porque trae muerte, trae mala calidad de vida para gente, por eso me permito desconfiar”.

“Ella tiene la garantía de ser inocente, ¿pero no será un control de daños de alguien?”

“La tragedia de Once fue inversión que no se hizo y la plata no fue a destino. Y así son muchos los ejemplos. Muchos me podrían decir que yo no sé nada porque como todos los días y ella viene de un lugar donde no se come todos los días. Entonces por eso me permito dudar, tengo derecho a pensar y estar en las antípodas de ese razonamiento”.

“Es totalmente perverso decir eso, es validar situaciones reprochables de lo ético, no se puede decir que como es parte de lo que tenemos hay que aceptarlo”.