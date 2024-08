Explosiva declaración de una bahiense

Corrupción

La bahiense Mayra Arena volvió a saltar a la fama con fuerza. Pero esta vez no fue tan edificante su aparición como aquella que, en 2018, en una charla TED, explicó con brillantez “lo que tienen los pobres en la cabeza” en la que relataba sus vivencias en un humilde barrio de la ciudad.

Ahora Mayra, que milita hace algunos años en el peronismo y está radicada en Buenos Aires, brindo una entrevista en el canal de streaming Blender y se despachó con declaraciones que le valieron lluvia de críticas y la convirtieron en tendencia (negativa) en Twitter.

“La corrupción es transformadora. Yo soy pro corrupción, porque estimula que hagamos (obras) todo el tiempo. Es decir, si las partes muerden de ahí, te conviene que haya un montón de esas cosas”, disparó.

Y repitió el viejo apotegma: “roban, pero hacen”. Según su mirada, hay que permitir el delito en la función pública porque “aceita y estimula una obra y, por lo tanto, deja a la sociedad un más equipada”.

Los libertarios se hicieron un festín. Hasta el propio vocero presidencial Manuel Adorni se ocupó del asunto. Es que Arena usó uno de los argumentos, aunque con diferente mirada, que el presidente Milei al justificar la suspensión de la obra pública.

Pero no solo la polémica quedó en las redes sociales, hasta el exmiembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, pidió que un fiscal evalúe si la bahiense cometió el delito de apología del delito.

"Mayra Arena":

Por sus comentarios sobre la corrupción pic.twitter.com/PNfDtML399 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 25, 2024



Discriminado

El periodista del Grupo La Nueva, Enrique Iommi, expuso este fin de semana un episodio de discriminación en el bar Barone, cuando le negaron el ingreso al primer piso del local, donde al parecer funciona un sector VIP.

“Lo mal que me siento y no es chiste. Cada vez que no me dejan subir a Barone no tiene sentido. Parece que se puede discriminar y esta todo Ok. En Bahía. Me pedían un sellito para entrar. Que el sellito se lo pongan en el ojete”, describió el comunicador.

No es la primera vez que se denuncia un hecho de discriminación en ese local gastronómico de la Avenida Alem ni tampoco es la primera vez que “Quique” queda del lado de afuera.



¿Venta?

Casi todos los rubros (salvo los relacionados con la energía y algunos tecnológicos) están sintiendo fuerte la recesión. Y en las últimas horas surgió un rumor que fue publicado por varios medios nacionales sobre la venta de Makro y su salida de Argentina, en un contexto en el que la empresa ya venía realizando movidas parecidas en otros países de Latinoamérica en los últimos años. Esto hizo parar las orejas, principalmente a los trabajadores de la sede de nuestra ciudad, y también a gremio de Empleados de Comercio.

Hasta ahora, y por lo que se supo de parte de los mercantiles, desde la empresa aseguran que no hay nada confirmado. Sin embargo, los rumores son cada vez más fuertes y el sindicato sigue el caso muy de cerca y minuto a minuto. Habrá reuniones formales en los próximos días.

Algo a tener en cuenta es que, en estos casos, y de concretarse alguna venta, difícilmente se pierdan puestos de trabajo. Salvo que los empleados acepten buenas indemnizaciones.

Recordemos que, hace poco tiempo atrás, un “vecino” de Makro decidió recortar personal. Despidió a 19 trabajadores, el gremio intervino y de ese número se reincorporó a casi la mitad. El resto, muchos empleados que estaban cerca de jubilarse, aceptaron indemnizaciones millonarias.

Veremos qué pasará en este nuevo caso, pero quienes están en el tema comercios, tanto empleados, como gremialistas y empresarios, aseguran que, si las ventas no mejoran rápido, el tema se hará cada vez más complejo para todas las firmas.



Personalidad

María Palma Nazzaro sigue sumando reconocimientos, más que merecidos, dicho sea de paso. En la pasada sesión del Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad un proyecto presentado por Fabiana Úngaro, que consiste en nombrarla como Personalidad Destacada de la Ciudad de Bahía Blanca.

Este galardón se suma al “Stella al Mérito del Lavoro” (Estrella al Mérito del Trabajo) que le entregó este mismo año el gobierno de la República Italiana, tierra en donde nación la querida locutora. Aunque aún no hay fecha definida, el acto será este mismo año.

Según pudo saber esta sección, Úngaro tiene en carpeta a varios trabajadores de los medios y de la cultura para los que desea se realice algún tipo de reconocimiento ciudadano. “Se lo tienen más que merecido, es casi una cruzada personal que tengo”, explicó la edil.



Aeropuerto

La semana pasada se inauguró un sector especial en el aeropuerto local para que los chicos que pasen por allí tengan la posibilidad de entretenerse un poco mientras aguardan viajar con sus familias, o la llegada de algún ser querido a la ciudad.

Básicamente, es un sector pegado a la cafetería en el que se instaló un pequeño tobogán de plástico, una mini cocina de juguete, y un par de mesas con sillitas, además de juegos de madera clásicos.

El espacio está patrocinado por tres firmas de jugueterías didácticas, y fue su dueña la que tuvo la idea de instarlo. Ese proyecto se transformó en realidad gracias al apoyo de la concesionaria del aeropuerto, y será aprovechado también por los alumnos de jardines de infantes que lo visitan periódicamente.