Cardiólogos no colocan stents ni hacen angioplastias por dos días: la situación en Bahía

Los médicos cardiólogos intervencionistas de todo el país resolvieron no efectuar en todo el territorio nacional ninguna práctica de colocación de stents ni de angioplastia por dos días, aunque mantendrán las guardias para garantizar la realización de estas prácticas de urgencia. La medida se realizará este miércoles y jueves, según anunció el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI).

Federico Rocca, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología en Bahía Blanca, habló con LA BRÚJULA 24 sobre la crítica situación planteada y puntualizó qué se puede esperar que ocurra en la ciudad en las próximas dos jornadas. Cabe señalar que la enfermedad cardiovascular es la más prevalente y frecuente dentro de las causas de morbilidad y de muerte.

“Hay una situación que se viene manteniendo y quizás empeorando, que es toda la cuestión de la provisión de insumos, de los pagos de los honorarios médicos y demás, cuestiones que son parte de la realidad del país que estamos atravesando. Desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas se decidió una medida de fuerza que es la no realizar angioplastias ni colocación de stents en forma programada. Sí se van a atender emergencias. En Bahía, los equipos de intervencionistas que hay, con quienes me he comunicado, quizás no atraviesan una situación tan crítica como es en otros puntos del país. Hay lugares donde no se va a acatar esta medida, lo que no quita que están con todas las dificultades del caso”, dijo Rocca a “Todo es posible”, con la conducción de Leandro Fernández Suñer y Alejandro Ferrario.

El profesional planteó que, de no revertirse el panorama nacional (que lleva más de un año), “vamos al detrimento de la disponibilidad de especialistas y obviamente eso repercutiría en una atención a los pacientes con una calidad que no es la que uno pretende. Con carencia de recursos no se podría dar la calidad de atención que uno quiere dar”.

“En Bahía no se acata la medida de fuerza no porque no se opine lo mismo que se opina desde el Colegio. No se lleva a cabo por mucha demanda que hay y además tienen la posibilidad de seguir funcionando, porque depende de cada organización en particular y de cada sanatorio que realiza hemodinamia, según el apoyo que recibe del Estado y del aporte de los socios. Acá hay centros que están un poco más armaditos y pueden capear la situación. Al menos mañana no se verá reflejada esta medida en Bahía”, afirmó.

Escuchá la nota con Federico Rocca, presidente de la SAC distrito Bahía Blanca

Con información de LB24 / Infobae