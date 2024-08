Testigo clave negó tener conocimiento sobre agresiones entre Alberto y Fabiola

Daniel Rodríguez, el ex intendente de la quinta de Olivos y uno de los hombres de máxima confianza de Alberto Fernández, negó ante el fiscal Ramiro González conocer hechos de violencia entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Dijo que no supo de los presuntos golpes que denuncia la ex primera dama. Solamente admitió saber de un episodio, que le contó la ama de llaves de Olivos, en el que Yañez se habría caído en la bañadera en 2023.

De acuerdo con la causa, Daniel Rodríguez -compareció por espacio de tres horas- es una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. Fue chofer, cadete, secretario, y hasta cuidador de Dylan. Pero también trabajó para Héctor Martínez Sosa, el broker que se hizo millonario con los contratos del Estado. Durante los cuatro años de gestión del ex presidente, Rodríguez estuvo a cargo de la quinta de Olivos y se convirtió en un intermediario privilegiado entre las dos partes. Por ese rol, ahora es visto con atención por la Justicia.

Con información de Infobae