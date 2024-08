Obispo advirtió sobre los riesgos medioambientales en el Golfo San Matías

Roberto Álvarez es oriundo de Córdoba y actualmente se desempeña como obispo de Rawson y en una entrevista en La Brújula Televisión expresó su posición respecto de la definición de la locación del a planta de GNL en Punta Colorada y dejó en claro que tiene algunos interrogantes desde el punto de vista medioambiental.

“No advierto, sino que hago algunas preguntas, que es para lo que me doy cuero, porque no soy un especialista en tema ambiental y simplemente recepcionando muchas inquietudes, de hotelería, de turismo y de ambientalistas, me permití hacerle algunas preguntas al Estado de Chubut, no al de Río Negro, sino a aquellos que podrían tener respuesta”, destacó Álvarez, en la nota que le dio a Germán Sasso y Martín Noir en el programa que se emite los martes por el canal local de Bahía Visión Color.

Y afirmó: “Tiene que ver con esta instalación, no del gasoducto, sino del oleoducto. Le pregunté a los tres poderes del estado si de algún modo no tendríamos que sacarnos dudas de la incidencia, de las micro pérdidas y otras cosas muy importantes para nosotros vinculadas a las especies como puede ser la pinguinera que da hacia el lado de Río Negro, que está hacia la península de Valdez y las ballenas también”.

“Tengo diálogo con el gobernador Ignacio Torres, primero lo conversamos y luego me mandó una carta, pero la respuesta preguntaré si la puedo dar a conocer cuando tenga un nuevo diálogo con él. La respondió con mucha amabilidad, con mucha altura. Me parece muy lindo volver a escucharnos sin planteos ni ideológico ni economicista solamente, sino en proceso de participación ciudadana, siempre se puede aprender de los demás, ojalá que nos permitamos eso”, rescató, en otro tramo de la charla.

Y lanzó: “Sobre todo decir cuales son las estrategias si son las necesarias para el planteo del tema en general si merece tener otras alternativas. Es pertinente en ese lugar en relación en que se bifurca y primero va hacia Bahía Blanca el oleoducto el ramal sur baja haca acá, si es pertinente que tenga pocos metros desde la costa, ¿esas cosas no se las puede rever?, A lo mejor no, a lo mejor hay respuesta científica para decir que no habría ni siquiera micro pérdidas”.

“Entiendo que no es el mismo tamaño de barco y ni la misma cantidad. Puede ser que haya una explicación. Es muy lindo cuando alguien explica y se hace cargo, nadie te dice que no pueden darse micro o grandes derrames. Hace dos semanas sancionaron a YPF por una pérdida en Comodoro Rivadavia y la semana pasada por un barco en otra parte del mundo que ha chocado a una ballena”, aseveró Álvarez al epílogo del testimonio.

Por último, sobre la Ley 3308, relacionada a la protección del Golfo en Río Negro de actividades petrolíferas y gasíferas, dijo: “Ya lo derogaron hace dos años. Sobre ese punto todos los grupos ambientalistas y la Iglesia de Río Negro protestaron la forma en que se modificó, la celeridad con que se hizo, con poca discusión y poco debate”.