Macri destaca política fiscal de Milei pero alerta por desempleo y caída de consumo

Mauricio Macri aprendió a hacer política. Javier Milei está aprendiendo. El Presidente aprende muy rápido. El ex mandatario, suelen decir quienes lo conocen, entendió cómo funciona el poder político cuando perdió las PASO de 2019. El ingeniero tiene dos décadas de experiencia en la esfera pública. El economista dos años y algunos meses. Ambos se respetan, aunque hay latente una tensión de poder entre los dos. Se hizo más nítida en las últimas semanas. De pronto, la relación se volvió casi edípica. El líder del PRO empezó a decir en público lo que antes susurraba en privado sobre el Gobierno. Críticas, diferenciaciones y apoyo con matices. Es un posicionamiento que una parte del círculo presidencial recibió con incomodidad, incluso, como una actitud “desafiante”. Para sumar pimienta, el jefe del partido amarillo emitió un nuevo informe sobre el rumbo económico de la Casa Rosada que sumará tirantez a ese vínculo.

Es otro documento de la Fundación Pensar, la usina de ideas del macrismo. Se trata de una serie de publicaciones mensuales que el macrismo comenzó a emitir en julio. En el marco del relanzamiento del PRO, el ex presidente busca fortalecer la identidad partidaria y señalar matices de diferenciación con Milei. Algo desafiante para un espacio que comparte buena parte de su electorado con La Libertad Avanza. El texto, al que tuvo acceso Infobae, funciona como un editorial que marca el rumbo político que pretende seguir Macri de ahora en más.

Hay algo sugestivo en el informe. Al igual que el anterior, adopta como nombre el título de una película: “El día después de mañana”. La idea parece inocente si se ignora que el film de Roland Emmerich, del 2004, trata sobre un escenario apocalíptico en el que un climatólogo advierte al gobierno de Estados Unidos sobre una catástrofe ambiental inminente. Sus mensajes son desoídos y, tiempo después, sucede lo peor. (Una sinopsis ínfima para no develar la trama). Cualquier similitud con la realidad, ¿es pura coincidencia? Es que ese guion hace espejo con la narrativa de relanzamiento del PRO que esgrimió Macri: el ex presidente da consejos que Milei escucha pero no adopta.

En la Fundación Pensar, en verdad, evocaron a El día después de mañana como una forma de hacer juego con las palabras para interrogar qué hará Milei ahora, después del Mega DNU 70/23, de la promulgación de la Ley Bases, de la firma del Pacto de Mayo.

A la par de su asunción como jefe del PRO, Macri impulsó a la diputada nacional María Eugenia Vidal como presidenta de Pensar. Dirige un equipo de cuadros técnicos y referentes del partido que realizan una producción intelectual en formato de panorama político económico. El artículo apela a una metodología que combina indicadores cuantitativos con un enfoque cualitativo. Analiza las principales variables macroeconómicas y el funcionamiento institucional. Dividido en cuatro apartados, da un diagnóstico positivo del programa fiscal y la política anti inflacionaria de Milei. Aunque advierte sobre una “alerta” por la suba del desempleo y la caída del consumo -que es la variable más grande del Producto Interno Bruto-.

El informe confecciona un Índice de Desarrollo Nacional (IDN) en base al seguimiento mensual de 50 indicadores que ponderan el progreso de Argentina. Registró un 2,5 en julio, lo cual implicó una caída de -0,4 puntos porcentuales respecto a junio (conforme el criterio del IDN de Pensar). En ese guarismo impactan los resultados fiscales primarios y financieros positivos y la tendencia a la baja de la inflación. Es algo que Macri y Vidal destacan del programa económico de la Casa Rosada.

Sin embargo, la Fundación Pensar del PRO establece que el índice de Desarrollo se contrajo por el freno a la caída en el riesgo país y la acumulación de reservas. Así como señala que el aumento de la actividad no repercute de manera positiva en el índice porque que ponderan las últimas 4 mediciones de cada indicador.

Respecto a las cifras de empleo, pondera que van ocho meses consecutivos en baja, la mayor caída desde 2002 – excluyendo la caída por la pandemia-. “La demanda laboral es la más baja desde 2002. En lo que va de la gestión ya se perdieron 138.000 empleos (112.000 privados, 25.000 públicos)”, señala el documento.

A la par de Vidal, trabajan en la elaboración del informe los dirigentes que integran la nueva mesa de Pensar. Se trata de cuadros y referentes históricos del PRO, como Francisco Cabrera, ex ministro de Producción, Silvia Lospennato, diputada nacional, Francisco Quintana, ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño y titular de la FURP, Fulvio Pompeo, secretario General de la Ciudad de Buenos Aires, José Grippo, titular del Ente de la Ciudad. También trabajaron en el documento María Candelaria Fernández, Daiana Fernández Molero, Mora Jozami, María Minatta y Matías Marcucci.

En tanto que la apertura del documento es con un editorial del propio Macri. En esta ocasión, se explaya en el mismo sentido que su discurso del jueves pasado, en el acto de relanzamiento partidario. Cuenta sobre el nacimiento del PRO, considera que fue algo “distinto”, resalta la identidad y la idea de “cambio”, y busca diferenciarse de Milei al decir que son un “partido preparado para ejecutar las ideas”.

Para desmarcarse de la idea de “fusión” que el Gobierno le propuso, Macri sostiene que “el PRO no es una abstracción electoral”. Y establece una diferenciación tácita con Milei en un párrafo construido por antinomias. “Siempre buscamos ir más allá de la antigua y obsoleta dicotomía entre izquierda y derecha. Nos interesó más delimitar otros ejes que tienen que ver con otras transformaciones como lo antiguo versus lo moderno, las conductas republicanas y democráticas frente a las autoritarias, lo eficiente contra lo ineficiente y, sobre todo, la idea de libertad opuesta al populismo en cualquiera de sus manifestaciones”, aseguró el ex mandatario.

Uno de los temas que más resalta, como crítica velada a Milei, es la política de vuelos del macrismo, a la que alude como “revolución de los aviones”. Está acompañado, en la última parte del informe, con una columna de Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de Macri, y Tomas Insausti, ex titular de la ANAC. Se trata de una de las áreas que más cuestiona el ex presidente de la gestión del Gobierno libertario.

El resto de las columnas son de Silvia Lospennato, diputada nacional del PRO, y otra de Fulvio Pompeo, secretario General de la Ciudad de Buenos Aires, y el internacionalista de cabecera de Macri. La politóloga realiza un análisis institucional de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Describe la situación de Gobierno dividido e hiperminoría del oficialismo y señala, al respecto, que el PRO tiene un rol “central para que el cambio tenga traducción legislativa”.

Pompeo, por su parte, resalta la política exterior del gobierno de Macri, enumera hitos de la Cancillería entre 2015 y 2019, y hace un panorama crítico de la situación en Venezuela. Es un tema en el que el macrismo concuerdan con la postura de Milei, aunque aclaran que es un tema que instaló originalmente el PRO.

En tanto, en una encuesta sobre el humor social, el informe de Macri y Vidal que “la esperanza aún se sostiene” respecto a Milei, aunque muestra que el Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, cayó 3,7% en julio.

Por su parte, en aspectos positivos del rumbo económico, refiere a un “primer respiro” en la actividad económica, que anotó en mayo un repunte luego de siete meses. En tanto que considera que la Ley Bases y el DNU “empiezan a dar resultados” en la llegada de las primeras inversiones, acuerdos de comercio internacional y la mejora en la oferta de alquileres.

El nuevo informe de la Fundación Pensar es otro gesto de Macri para despegar al PRO de La Libertad. Avanza.

El líder del PRO hizo saber su descontento con la gestión del Gobierno. Apuntó contra la falta de equipos y lanzó un Exocet contra el “entorno” de Milei. La crítica tiene nombre y apellido: Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor y estratega del Jefe de Estado. Macri considera que el círculo presidencial bloquea sus iniciativas y el desembarco de cuadros del macrismo en la Casa Rosada.

En Balcarce 50 cayeron mal las declaraciones del ex presidente y la respuesta fue unánime. “De ninguna manera comparto que el Presidente Milei no haya armado un equipo. Sonó un poco raro que, por un lado, diga que se han obtenido éxitos en lo económico pero que eso se haya logrado con un mal equipo. Ahí hay un contra sentido”, respondió Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Macri se niega a una “fusión” con La Libertad Avanza. Y así se lo hizo saber a Milei en la comida que tuvieron el lunes pasado en la Quinta de Olivos. Incluso, el Jefe de Estado le propuso encabezar en 2025 la lista de candidatos a senadores nacionales por la Ciudad. El ex presidente desestimó la oferta -por ahora- y optó por insistir en su planteo sobre la gestión y la propuesta de acercar nombres para formar “equipos”.

La idea que persigue es fortalecer la identidad del PRO, darle autonomía respecto a La Libertad Avanza y mostrarse firme de cara al cierre de listas de 2025. Aunque no lo diga en público, en el fondo se trata de una discusión de poder. Macri conoce que los libertarios interpelan a buena parte de su electorado y se niega a perder control sobre su sello electoral y, especialmente, sobre el distrito nativo del PRO, la Ciudad de Buenos Aires.

