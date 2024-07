El Consejo Electoral chavista de Venezuela anunció como ganador a Maduro

Después de cinco horas, el Consejo Nacional Electoral dio el primer boletín con datos oficiales de la elección presidencial de Venezuela en los que Nicolás Maduro (61) obtuvo la reelección y en enero comenzará con su tercer mandato con el 51,20%. Su principal rival, el exdiplomático Edmundo González Urrutia (74), apoyado por la líder opositora María Corina Machado (56), quedó en el segundo lugar con el 44,2%, según la “tendencia contundente e irreversible” con el 80% de los telegramas que comunicó el órgano oficial, manejado por el régimen chavista.

Poco después, el presidente venezolano celebró el triunfo y gritó: “No pasarán”. Y exigió respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

De acuerdo a los datos oficiales difundidos, Maduro obtuvo 5.150.092 votos y González Urrutia 4.445.978 sufragios, con el 80 por ciento de los votos escrutados. La participación ciudadana, se informó, fue del 59%.

AHORA | Nicolás Maduro: "Esta película ya la he visto, cuando hace 20 años el Comandante Chávez ganó el referéndum revocatorio, que terminó siendo un referendo 'revolcatorio' a la derecha. Y trataron de manchar el resultado electoral con gritos de fraude. Son gente fea". pic.twitter.com/8tkZNkKSDM — TN – Todo Noticias (@todonoticias) July 29, 2024

El CNE denunció además “una agresión en contra del sistema que desató demoras”.

Los venezolanos votaron este domingo en una elección presidencial que podría marcar el mayor cambio político en el país del último cuarto de siglo o extender por seis años más un gobierno autoproclamado como socialista. Tras el cierre de las mesas de votación, se esperaban los primeros resultados para las primeras dos horas, pero desde ambos lados dieron a entender que ganaron la elección y el país entra en incertidumbre hasta tener datos oficiales.

Cuando todavía el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no brindó resultados oficiales, pasadas las 21.30, Delsa Solórzano, ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló en representación de la opositora Plataforma Unidad Democrática (PUD) dio una conferencia de prensa después de que el chavismo dio a entender que ganó la elección. “Quiero reiterarle a nuestros testigos de mesas que no se retiren de la mesa de votación hasta que no tengan las actas en la mano, es un derecho legal”, pidió Solórzano.

“Queremos denunciar varias cosas fundamentales. Lo que pasó es no es otra cosa que el espejo de una campaña electoral maravillosa acompañada por millones de personas que saben lo que pasó”, afirmó la vocera opositora y recordó dos elecciones ganadas por la oposición que el chavismo tardó en reconocer.

“La Venezuela que estamos viendo en cada rincón del país sabe lo que ocurrió. Hemos ido reiteradamente al CNE y se nos impide el acceso y un funcionario me dijo que era mejor que me retirara por mi seguridad. No se ha permitido el acceso de los testigos a la CNE. Hay una gran cantidad de centros de votación en los que están obligando a nuestros testigos a retirarse. EL CNE a través de sus operadores se está negando a transmitir el acta con los votos”, denunció Delsa Solórzano y sostiene que se paralizó el recuento.

“Con las actas que tenemos, que son numerosas, podemos saber lo que está pasando en el país”, dijo sonrió y fue aplaudida.

Y el candidato presidencial Edmundo González publicó en su red social que los resultados electorales son “inocultables” y que Venezuela optó por el cambio.

Fue en respuesta a la posición que esgrimió el presidente de la Asamblea Legislativa, el chavista Jorge Rodríguez. Coordinador de campaña oficialista “Venezuela Nuestra”, Rodríguez aseguró que no pueden dar resultados y que deben esperar el boletín del Consejo Nacional Electoral. “Inmediatamente después los esperamos donde ustedes saben para esperarlos con quien ustedes conocen”, lanzó entre risas mientras la televisión oficial mostró a Diosdado Cabello aplaudiendo también sonriente. En la conferencia de prensa amagó a decir que un Maduro ganador ya tenía un primer decreto para el lunes. Luego guardó silencio y dijo que no podía hablar de eso todavía.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió a los testigos electorales asegurar el acta de votación de los comicios presidenciales. “A todos los testigos: tienen derecho a llevarse el acta. El acta es la prueba, asegúrate de tenerla y seguir el protocolo del Comando”, dijo a través de red social X Machado, quien respalda la candidatura de Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

AHORA | Habla María Corina Machado: "Ganamos y todo el mundo lo sabe. Esto ha sido algo tan abrumador, tan grande: hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país y en todos los estados. Ganamos" pic.twitter.com/gtdwK2lKTt — TN – Todo Noticias (@todonoticias) July 29, 2024

“Es un momento en el cual queremos pedir a todos los venezolanos que se queden en sus centros de votación, que estén ahí cívicamente, en vigilia. Hemos luchado mucho por este día y estos son los minutos cruciales”, señaló Corina Machado.

Mientras tanto, el régimen convocó al Palacio de Miraflores, donde instalaron una tarima y poco después de las 22, ante una muchedumbre habló Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. “Ahora ellos andan tratando en este instante de subvertir el orden. Este pueblo votó por la paz, la soberanía, la independencia. Esperamos al 29, en cualquier momento el CNE dará los resultados, dirá: ‘Tendencia irreversible ha ganado la presidencia de la República…’ y dejó que el público gritara Nicolás Maduro.

Fuente: LB24 / Clarín.