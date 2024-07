Lo atacó un perro y casi le arranca los testículos

Reynaldo tiene 30 años y se encuentra en el Hospital Penna esperando ser atendido porque un perro cruza con Bull Terrier le desgarró los testículos, luego de ingresar a una vivienda en medio de un ataque de epilepsia.

El dueño del perro es un hombre que vive en San José al 600 y habría liberado al animal para que ataque al hombre a quien se cree que confundió con un ladrón. En diálogo con LA BRÚJULA 24, la víctima relató lo que recuerda de la traumática secuencia.

“Tengo mucho dolor y toda la piel abierta. Hoy supuestamente me van a coser de nuevo la lesión. No recuerdo mucho el momento porque había sufrido una convulsión, no sé cómo entré a la casa”, sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: “Los policías me decían ‘casi te dejan sin huevos’ y uno de ellos se hacía el malo con su revólver. Me amenazaban con encerrarme en la Cuarta. Estoy tomando calmantes, pastillas para el dolor. No conozco al dueño del animal, nunca lo había visto”.

“Para que me suelte agarré al perro del cuelo y el dueño me amenazó con soltarlo de nuevo para que me siga mordiendo. Primero me suturaron con cuatro puntos, pero ayer cuando vine a que me hagan las curaciones me volvieron a abrir. Por suerte no tengo infección”, sintetizó en otro tramo de la entrevista radial.

Por último, aseveró que “esto mismo ya me ha pasado en mi trabajo, donde sufrí un episodio similar de salud y en esa oportunidad los policías se reían de mí mientras estaba tirado en el piso. No tengo antecedentes por robo”.

El testimonio de su madre

Susana también dio detalles de lo que vivió su hijo: “No se los arrancó (los testículos) de casualidad. El martes a las 15 él estaba limpiando el patio del hermano en Chacabuco al 3500. Tiene epilepsia, le dio una convulsión que hacía mucho no le agarraba, se perdió, un vecino que vive a la vuelta le abrió la puerta y el perro lo desconoció y lo atacó”.

“Mi hijo entró a un terreno ajeno porque estaba desorientado y este hombre le soltó al perro. Le pedí disculpas, pero esta persona incitaba al animal a que lo siga mordiendo. Tiene una herida muy grande. Ayer fui a la Fiscalía, gracias a Dios mi patrona es muy buena y me aconsejó”, concluyó.