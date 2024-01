Murió uno de los protagonistas de la serie de detectives Starsky y Hutch

El actor David Soul, mejor conocido por su papel en la serie de televisión Starsky y Hutch, falleció a la edad de 80 años. Su esposa, Helen Snell, dijo que murió este jueves “después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia”.

“Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo”, sostuvo. “Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado”, agregó.

Entre 1975 y 1979, Starsky y Hutch fue una de las series policiales preferidas en la pantalla chica. Foto Infobae

El intérprete nacido en 1943 en Chicago, EE.UU., era mejor conocido por su papel del detective Kenneth “Hutch” Hutchinson en la clásica serie Starsky y Hutch.

Protagonizó junto a Paul Michael Glaser dicha producción, que se desarrolló entre 1975 y 1979.

Ambos repitieron sus papeles en una nueva versión en 2004, esta vez protagonizada por Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como Hutch.

Soul también fue conocido por sus papeles en Here Come The Brides, Magnum Force y The Yellow Rose.

Con información de www.bbc.com