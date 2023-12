Una vida sobre ruedas: la historia del viajero que recorre pequeños pueblos de Argentina

Por Juan Luis Tucat, redacción de La Brújula 24 / @JuanTucat

Guido Rodríguez tiene 33 años y desde hace algún tiempo recorre pequeños pueblos de la Argentina –empezó en la provincia de Buenos Aires, aunque luego amplió horizontes– junto a sus tres perros. Lo hace a bordo de un motorhome que él mismo armó con una furgoneta y sube sus distintas experiencias en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores.

Fotógrafo de profesión, viajero por elección, Guido demuestra que querer es poder, que para hacer lo que a uno le gusta, simplemente hay que animarse a dar ese primer paso.

Aunque no es la primera vez que refleja sus vivencias en La Brújula 24. Allá por inicios del 2022, comentó en el programa “Amo Viajar”, que conducen Martín Noir y Alejandro Zamora, que “trabajo de manera independiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me voy organizando para tener días libres y hacer escapadas”.

Hoy, con mucho más camino recorrido, Guido recordó que “en marzo 2021 empecé el primer gran recorrido por pueblos en la Provincia. El motorhome me da la libertad de frenar y pasar la noche en lugares donde no hay hospedajes ni alojamientos”.

“En ese primer viaje por pueblos no turísticos encontré una tranquilidad y sencillez que me atrajeron para seguir descubriendo estas localidades, a veces, olvidadas. Y me gusta la naturaleza, respirar aire puro y no tener los ruidos vehiculares que acostumbramos a escuchar en una ciudad”, consideró.

Sus fieles compañeros, Timón, Pumba y Barú.

En cuanto al momento en que decidió dedicarse de lleno a este estilo particular de vida, Guido contó que “a partir de ese primer viaje por pueblos, sumada a la buena recepción de quienes seguían mis viajes, decidí continuar por el mismo camino generando mejor contenido de cada pueblo, con más charlas de pobladores e imágenes aéreas”.

“Lo que más me gusta es respirar aire puro, la tranquilidad con la que se vive, el sonido de los pájaros y que haya muchos árboles y vegetación de todo tipo. Además la gente es mucho más cálida y siempre predispuesta a ayudarme en lo que necesite, como agua y electricidad”, explicó.

Y agregó: “También me gusta caminar por el pueblo y observar casas y su arquitectura, la estación de ferrocarril, la escuela, entre otras instituciones. Realmente no hay nada que no me guste de los pequeños pueblos, disfruto de todos y aprendo de cada localidad que voy conociendo”.

Más allá de la experiencia obtenida, teniendo en cuenta los miles de kilómetros recorridos y el sin fin de historias recopiladas, Guido advierte que “aún me sigue sorprendiendo ver las bicis sin candado, las ventanas bajas de los autos, las casas sin ninguna reja y las puertas abiertas de las casas. Es otro ritmo y otra calidad de vida”.

Y el futuro lo tiene claro. “Ya visité las 23 provincias argentinas y la idea es seguir recorriéndolas con profundidad y visibilizando pequeños pueblos y lugares no tan turísticos del país. Lo próximo es Santa Fe y Córdoba, donde estaré aproximadamente un mes recorriendo y generando contenido de algunos pueblos de esas provincias”.

Para conocer más sobre los viajes de Guido lo podés ubicar en su Instagram @gui10road