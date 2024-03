El drama de una cartonera bahiense que necesita una millonaria medicación

Blanca Calfante es una vecina del barrio Los Patricios y está pasando un momento de salud muy delicado. Mientras los días pasan, aguarda por una costosa medicación que pueda darle algo más de tiempo.

De ocupación cartonera, igual que su marido, fue diagnosticada con un cáncer de mama en el 2021. Se trató en el servicio de salud municipal, pero en el último tiempo su cuadro se agravó. Y está desesperada.

“Hace unos 15 días me hicieron un estudio y me sale que tengo metástasis en los huesos. Tengo un tumor en la cabeza, en la vértebra 12 y otro en las costillas. El médico me dio unos medicamentos que son muy caros para mí, cuestan más de un 1.300.000 cada caja y tengo que tomar cuatro por mes”, le contó a la redacción de La Brújula 24.

Y agregó: “En el Hospital –Municipal– me hicieron los papeles para presentar en Región Sanitaria, pero ahí lo que me dicen es que Nación no lo está mandando y que tengo que esperar 10 días más, pero yo no puedo hacerlo”.

“Lo que me apresura son los tiempos, porque la tengo que empezar a tomar ahora y no la puedo conseguir. Somos cartoneros con mi esposo, juntamos chatarra y tenemos una escuelita de fútbol. Además, trabajamos en un comedor y no puedo costear eso”, apuntó.

La medicación se llama Abemaciclib, de 150 miligramos. Y el número de contacto para poder ayudar a Blanca es 2914169484.

Caso testigo

En los últimos días, La Brújula 24 se hizo eco del caso de una mujer de Punta Alta que se encuentra en una situación muy parecida a la de Blanca. Se trata de Romina Garzón, de 41 años, que enfrentó una dura batalla contra el cáncer desde el año 2014.

Fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas en el Penna, siendo la última el pasado 11 de marzo. Pero sin tener cobertura médica, se encuentra en la urgente necesidad de reunir 10 millones de pesos para poder acceder a un tratamiento de quimioterapia.

Reunión clave

Días atrás, en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, convocó a los titulares de las carteras de las 24 jurisdicciones del país con el objetivo de analizar los principales desafíos de la agenda sanitaria y avanzar en acciones conjuntas.

Entre varias cuestiones, el ministro de Salud de la Nación se refirió al funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) –trasladada al Ministerio de Salud, luego del proceso iniciado por irregularidades encontradas de gestiones anteriores– y enfatizó en que la continuidad de esta área del Estado es fundamental para la gestión.

En esta línea, destacó que “se está avanzando con la entrega de medicamentos para entre 150 y 180 pacientes por semana” y se trabajará fuertemente para seguir dando respuesta”. Y los ministros provinciales le pidieron mayor celeridad en la entrega.